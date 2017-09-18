Тиллерсон и Лавров провели встречу за закрытыми дверями 18.09.2017, 9:42

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На переговорах речь шла о Сирии и Украине.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 17 сентября, провели встречу вне рамок сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает dw.com.

После встречи, состоявшейся в постпредстве РФ в ООН, Тиллерсон уехал, не сделав никаких заявлений журналистам, которых первоначально пригласили для освещения открытия переговоров, но попросили уйти еще до прибытия официальных лиц США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что на переговорах Ларова и Тиллерсона обсуждалась Сирия и Украины. "Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей", - сказала она.

Позднее представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт распространила пресс-релиз, в котором говорится, что Тиллерсон и Лавров "подтвердили обязательства своих стран устранять конфликтные ситуации при проведении военных операций в Сирии, а также снижать уровень насилия и обеспечить условия для продвижения переговоров по межсирийскому урегулированию в Женеве.

Ранее сообщалось, что встреча Тиллерсона и Лаврова носила неформальный характер и длилась около 45 минут.