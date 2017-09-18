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В Голландии нашли способ получения спирта из воздуха

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  • 18.09.2017, 9:47
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Защита диссертации по этому методу прошла 14 сентября.

Голландские исследователи научились преобразовывать содержащийся в воздухе углекислый газ в множество полезных веществ, в том числе и в алкоголь.

Новый метод основан на электрохимическом восстановлении углекислого газа. Его планируют применять в первую очередь для очистки воздуха, пишет Science Alert (перевод – nv.ua).

Такие данные содержатся в диссертации, подготовленной аспирантом Мин Ма из Технологического университета Делфта в Нидерландах. Ее защита прошла успешно 14 сентября 2017 года.

В своей работе Мин Ма описал процессы, которые происходят с различными металлическими катализаторами при их использовании в электрохимическом восстановлении углекислого газа. В частности, использование медных нанопроволок приводит к образованию углеводородов, а нанопористое серебро увеличивает выход угарного газа. Исследователю удалось получить множество соединений углерода в любой заранее заданной пропорции, в том числе - этанол и метанол, то есть "обычный" и метиловый спирты.

Ученый планирует разработать методы более избирательного синтеза отдельных соединений и способы масштабирования процесса до промышленных масштабов.

Добавим, что в последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо. К примеру, в июле 2016 года физики из Чикаго представили солнечную батарею, которая напрямую использует энергию света для расщепления молекул углекислоты и производства угарного газа и водорода, из которых можно получать метан, этанол и другие виды биотоплива.


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