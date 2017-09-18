На показ фильма о Куропатах пришли дипломаты США и Польши 18.09.2017, 10:10

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Перед присутствующими выступил Николай Статкевич и Павел Северинец.

В минском кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Желтый песочек», снятого по произведению Василя Быкова. Это первая художественная лента, посвященная теме расстрелов в Куропатах.

Экранизацию создал режиссер Алексей Турович на собственные деньги. Лента снималась всего за пять дней в Ратомке, роли исполнили актеры белорусских театров, сообщает «Белсат».

«Тема Куропат, когда невинных людей расстреливали в огромном количестве. Поэтому я решился взяться за эту тему и сделал игровую ленту», - рассказывает режиссер.

В рассказе «Желтый песочек» крестьянин, поэт, коммунист, уголовник, белогвардеец - оказываются рядом в машине, которая везет их на расстрел в Куропаты. Жертвы покорно едут на верную смерть, даже помогая палачам учинить расправу. Режиссер сыграл роль чекиста Сурвиллы, который выполнял приказы режима, а теперь сам попал в его жернова.

Как передает «Радыё Свабода», в зале, рассчитанном на 700 мест, 16 сентября собралось около полутысячи зрителей.

На премьеру пришли представители посольств Польши и США, родственники репрессированных, политики Николай Статкевич, Павел Северинец, исследователи и защитники Куропат, художники и скульпторы, которые посвящают трагической теме свои произведения.

«Впечатления сильные, если бы еще Быков был по-белорусски, это просто был бы фильм, который входит в белорусский классику», - говорит после просмотра ленты политик Павел Северинец.

«Мы столкнулись снова с попыткой создания национального кинематографа без национального языка. У меня вопрос: почему фильм снимался на таком рафинированном русском языке, когда крестьянин, поэт, нацдем говорят так, как жители Рязанщины или Тамбовщины? Вот поэтому у меня противоречивые впечатления», - добавляет писатель Владимир Орлов.

Режиссер сейчас ищет деньги, чтобы герои фильма все же заговорили на родном языке. В столице состоялось только два показа, а дальше лента поедет по всей Беларуси - уже в октябре ее смогут посмотреть жители Минской области и Бобруйска. Правда, на ее попадут школьники только старших классов, так как возрастное ограничение - 16 лет.