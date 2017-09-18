закрыть
18 сентября 2017, понедельник, 10:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На показ фильма о Куропатах пришли дипломаты США и Польши

  • 18.09.2017, 10:10
Фото: Reuters

Перед присутствующими выступил Николай Статкевич и Павел Северинец.

В минском кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Желтый песочек», снятого по произведению Василя Быкова. Это первая художественная лента, посвященная теме расстрелов в Куропатах.

Экранизацию создал режиссер Алексей Турович на собственные деньги. Лента снималась всего за пять дней в Ратомке, роли исполнили актеры белорусских театров, сообщает «Белсат».

«Тема Куропат, когда невинных людей расстреливали в огромном количестве. Поэтому я решился взяться за эту тему и сделал игровую ленту», - рассказывает режиссер.

В рассказе «Желтый песочек» крестьянин, поэт, коммунист, уголовник, белогвардеец - оказываются рядом в машине, которая везет их на расстрел в Куропаты. Жертвы покорно едут на верную смерть, даже помогая палачам учинить расправу. Режиссер сыграл роль чекиста Сурвиллы, который выполнял приказы режима, а теперь сам попал в его жернова.

Как передает «Радыё Свабода», в зале, рассчитанном на 700 мест, 16 сентября собралось около полутысячи зрителей.

На премьеру пришли представители посольств Польши и США, родственники репрессированных, политики Николай Статкевич, Павел Северинец, исследователи и защитники Куропат, художники и скульпторы, которые посвящают трагической теме свои произведения.

«Впечатления сильные, если бы еще Быков был по-белорусски, это просто был бы фильм, который входит в белорусский классику», - говорит после просмотра ленты политик Павел Северинец.

«Мы столкнулись снова с попыткой создания национального кинематографа без национального языка. У меня вопрос: почему фильм снимался на таком рафинированном русском языке, когда крестьянин, поэт, нацдем говорят так, как жители Рязанщины или Тамбовщины? Вот поэтому у меня противоречивые впечатления», - добавляет писатель Владимир Орлов.

Режиссер сейчас ищет деньги, чтобы герои фильма все же заговорили на родном языке. В столице состоялось только два показа, а дальше лента поедет по всей Беларуси - уже в октябре ее смогут посмотреть жители Минской области и Бобруйска. Правда, на ее попадут школьники только старших классов, так как возрастное ограничение - 16 лет.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются