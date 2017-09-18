Ураган из Румынии оставил без света почти 500 населенных пунктов в Западной Украине 18.09.2017, 10:23

Шквальный ветер валил деревья и срывал кровлю.

Вечером 17 сентября и ночью 18 сентября по Западной Украине прошла буря с дождем и грозами, в результате которой без света остались 477 населенных пунктов, сообщает lb.ua.

В Хмельницкой области обесточены 187 населенных пунктов, в Тернопольской - 114, в Черновицкой - 73, в Ивано-Франковской - 70, в Закарпатской - 33, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На пути урагана оказались, в частности, Черновцы, где ветер повалил десятки деревьев, бигборды, срывал крыши. В селе Стебни Путильского района пострадала крыша общеобразовательной школы, упали 52 дерева, из-за порывов линий электропередач частично остались без электроснабжения четыре района (Путильский, Вижницкий, Сторожинецкий и Заставненский).

В Закарпатской области в районе села Билын дерево упало на железнодорожный путь, в результате чего поезд Рахов - Коломыя задержался на 15 минут. В Рахове одно из деревьев упало на автомобиль Audi. Из-за ветра упал аварийный копер шахты №9 Солотвинского солерудника.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня западные области Украины снова ожидает сильный ветер с порывами 25-30 м/с, ливни, грозы и град.

Этот ураган движется в Украину из Румынии, где его жертвами стали по меньшей мере восемь человек. Еще около 70 человек были доставлены в больницы, пишет BBC.

Большая часть жертв и пострадавших – жители города Тимишоара и его окрестностей. Тимишоара - третий по величине город Румынии, расположен на западе страны. Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

«Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь», - сказал мэр Тимишоары Николае Робу в интервью румынскому телеканалу Digi 24.