В каске с клюшкой на байке 9 Михаил Брошин, «Салдарнасць»

18.09.2017, 10:31

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Виктор Лукашенко

«Светская жизнь» в Беларуси приобрела неповторимый забавный формат.

Во всем мире это – балы, театры, вечеринки. Скукота! А вот у нас…

На роль главного светского события сезона претендует торжественный прием во Дворце Независимости по случаю… та-да-да-дам!... 20-летия хоккейной команды Лукашенко. Собрался весь цвет общества, включая недавно вышедшего из следственного изолятора Юрия Чижа.

Днем позже Виктор Лукашенко стал главной «звездой» закрытия байксезона-2017.

Там же появился министр внутренних дел Игорь Шуневич, объяснивший, что является «мечтой любого нормального человека». Правда, одному из участников мероприятия «мечта» оторвала стопу.

Насколько уместно проводить торжественный прием по случаю юбилея собственного хобби? А высокопоставленным чиновникам тусоваться с байкерами? Задаваться этими вопросами на 24-м году правления клана Лукашенко бессмысленно.

В конечном счете каждый покупает себе игрушки, исходя из доступных возможностей. Увлечения хоккеем и мотоциклами сами по себе не являются криминалом.

Проблема в том, какие еще ценности транслируются обществу, помимо образа брутальных мачо в каске с клюшкой и на байке?

Что еще мы знаем об увлечениях того же Александра Лукашенко?

Задавшись этими вопросами, я не смог вспомнить ни одного посыла «городу и миру», связанного с интеллектуальным времяпрепровождением. К примеру, показывали ли нам когда-нибудь главу государства, читающего книгу? Увы, память переполнена лишь картинками с хоккейной площадки и огорода, на котором всё та же команда президента собирает немыслимый урожай.

Физический труд и спортивный образ жизни – это, конечно, неплохо. Но не помешало бы сбалансировать их чем-то, продемонстрировав, что мозги тоже имеют значение и ценятся в современной Беларуси.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»