закрыть
18 сентября 2017, понедельник, 14:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Запад-2017»: Как маскируют военную технику в лесу под Борисовом

17
  • 18.09.2017, 10:41
  • 10,592

Некоторые БМП заметить практически невозможно – но только не для острого взгляда вейшнорца.

Пользователь livejournal под ником samoletchik опубликовал фотографии замаскированной боевой техники в лесу под Борисовом. На снимках можно рассмотреть укрытые мхом и ветками БМП-2, которые издали опознать практически невозможно. Также на фотографиях показано, как маскируют самоходные гаубицы «Мста-С».

2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой — ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу несколько снарядов одновременно.

Скорострельность 2С19 доходит до 8 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом — до 24,7 км, активно-реактивным — до 29 км.

БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя, построена на базе БМП-1. В экипаж входят 6 человек: командир машины (он же старший оператор), наводчик, оператор, два радиотелеграфиста и механик-водитель.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются