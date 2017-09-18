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Вейшнория расширяется: Карту Минска перевели на язык нового государства

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  • 18.09.2017, 11:07
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Белорусы смогут пользоваться картой столицы на вейшнорском языке.

Популярная некогда картографическая программа CityInfo вышла на вейшнорском языке. Раньше эта программа показывала карту Минска и окрестностей, а с весны 2016–го разработчики переключились на вариацию программы CityInfo OSMView, которая позволяет подключать карты разных городов, регионов и стран, пишет the-village.me.

На днях программа обновилась до версии 0.2.7.5, и в настройках появилась возможность переключиться на вейшнорский язык. При детальном изучении становится понятно, что вейшнорский – это белорусский, записанный латиницей.

Некоторые пользователи отмечают, что в переводе есть ошибки и опечатки. Например, в одном из диалоговых окон есть пункт «Plavajuиyja vokny» (что должно означать «плаваючыя вокны»).

В январе 2015–го карта CityInfo вышла в версии 3.0: был доработан интерфейс, появились ссылки на интернет-каталог. Сообщалось, что выхода обновленной версии ждут более ста тысяч пользователей. «CityInfo 3.0 ожидаемо станет одним из самых подробных путеводителей по Минску», говорилось в пресс-релизе. Но уже в январе 2016–го распространение карты было прекращено, так как завершились «текущие договорные отношения по использованию данных карты и распространению готового продукта».


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