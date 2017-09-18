ГАИшники наказали 10-летнего мальчика за вождение игрушечного байка без «прав» 21 18.09.2017, 13:09

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Фото: bymedia

Отец ребенка получил штраф за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей».

Детские игрушки становятся все совершеннее и порой ставят в тупик не только родителей, но и сотрудников ГАИ. В редакцию ABW.BY обратился Алексей и рассказал, как купил своему 10-летнему сыну мини-байк, а в результате получил штраф по ст.9.4 КоАП РБ "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей" за то, что ребенок катался на нем на дачной дороге, то есть "управлял транспортным средством без "прав".

"Непонятно - это транспортное средство или все-таки игрушка? Купили такой "байк" 10-летнему ребенку, он катался на даче по придворовой "дороге", заросшей травой по колено. Соседи вызвали ГАИ - мешает катающаяся "газонокосилка" (шум от "байка" именно такой). Инспекторы составили протокол, посмеялись, сказали, что на управление транспортным средством с ДВС нужны "права" категории "А". Теперь ребенка хотят поставить на учет, а семья в органах опеки может значиться как социально опасная и неблагополучная.

После этого ездил в ГАИ, этот "дрынчик" положил в багажник. На Кальварийской пытался вызвать инспектора на осмотр, но сказали: "Никто к вам не выйдет". На сверке номеров в Ждановичах майор посмеялся, пожал плечами и сказал: "Дорабатывайте световыми приборами, поворотами, звуковым сигналом - поставим на учет. Пройдете техосмотр, заплатите дорожный сбор, страховку - и смело выезжайте на дорогу, имея "права". Но о каких "правах" может идти речь, когда на этой технике 10-летний пацан смотрится как слон на 3-колесном детском велосипеде?! Зачем их продают для детей, когда по закону дети на них ездить не могут в силу возраста?"

На страничках продавцов по ссылкам, присланным читателем, указано, что мини-кросс может использоваться во время отдыха на природе или даче, предназначен для детей и подростков, для управления им не требуется регистрация и наличие водительских "прав".

В то же время по техническим характеристикам, кроме размеров, он близок больше к скутеру, чем к детской игрушке. Судя по данным из интернета, мини-байк имеет двухтактный бензиновый двигатель объемом 49 куб.см и мощностью 3,5 л.с., развивающий 7500 об/мин. Максимальный вес, на который рассчитан байк, - 70 кг, то есть он может выдержать подростка. "Игрушка" может развить скорость 40-50 км/ч.

В ПДД все транспортные средства, даже велосипеды, оснащенные двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом до 50 куб.см и развивающие скорость не более 50 км/ч, приравниваются к мопедам. Получается, для управления ими требуются "права", которые можно получить только с 16 лет. Алексей прислал нам фото детей - годовалой девочки и мальчика 10 лет. Нетрудно догадаться, что по достижении мальчиком возраста, когда он впервые сможет попробовать сдать на "права" категории "AM", он вырастет так, что байк станет ему попросту мал.

Но читатель предоставил в редакцию также ответ из Брестского центра стандартизации, метрологии и сертификации, в котором было указано, что в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №849 от 21.10.2016 и действующим на территории страны Техническим регламентом данный мини-кросс (к слову, как и большие кроссовые мотоциклы) не предназначен для использования на дорогах общего пользования и не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории РБ. Таким образом, мальчик не мог нарушить ПДД по ст.18.19 КоАП, потому что не управлял транспортным средством, не имея "прав" соответствующей категории, так как такой категории попросту нет, "права" для управления мини-кроссом не нужны.

На этой видеозаписи - дорога в дачном кооперативе, по которой ездил ребенок.

Мы отправили запрос в УГАИ МВД Республики Беларусь с просьбой пояснить, можно ли поставить на учет данное транспортное средство и использовать его для движения по дорогам общего пользования, является ли дорога на видео дорогой общего пользования и как возможно использовать приобретенное читателем транспортное средство без постановки на учет.

Спустя время был получен ответ: "Исходя из информации, размещенной в открытом доступе в сети интернет, данное устройство имеет признаки механического транспортного средства, но по своим эксплуатационным характеристикам не предназначено для участия в дорожном движении". Как пояснили в ГАИ, такие транспортные средства не подлежат государственной регистрации.

Что касается дороги, в ответе Госавтоинспекции сказано, что указанная на видео дорога относится к объектам общего пользования. По мнению ГАИ, приобретенное читателем транспортное средство может использоваться только на закрытой территории, куда исключен доступ транспорта и пешеходов, при условии соблюдения техники безопасности в соответствии с рекомендациями, определяемыми производителем.

В отношении составленного протокола в ГАИ пояснили, что если наш читатель не согласен с действиями должностных лиц, ведущих административный процесс, он имеет право обжаловать их.

По какой статье можно наказать мальчика? Получается, мини-кросс не относится к транспортным средствам, которые обязательны для постановки на учет, на него нельзя получить "права", но оно и не может использоваться для движения по дорогам общего пользования. Если дорога, показанная на видео, все же будет признана дорогой общего пользования, в чем стоит разобраться отдельно, действия ребенка можно квалифицировать по ч.5 ст.18.12 КоАП РБ "Несвоевременные регистрация или перерегистрация транспортного средства, либо непредставление его без уважительной причины в установленный срок для государственного технического осмотра, либо управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр". Ее санкции - предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин. В соответствии с этой же статьей может быть наказан и водитель квадроцикла, если он выедет на дорогу общего пользования.

Если коснуться вопроса безопасности, разрешать или запрещать ребенку пользоваться той или иной вещью, при принятии подобного решения разумно было бы исходить из того, может ли он этим причинить вред себе или другим людям. В данном случае использование мини-байка с максимальной скоростью 40-50 км/ч, что равно скорости мопеда, для которого уже обязательно наличие "прав" категории "АМ", 10-летним ребенком на дачной дороге нельзя назвать безопасным. Такой "транспорт" может нанести повреждения даже взрослому человеку, который неожиданно может оказаться на пути юного мотоциклиста, не говоря уже о том, что ребенок может сам не справиться с управлением и без необходимых навыков и экипировки получить серьезные повреждения. Так что не стоит слепо верить продавцам, которые говорят, что данное транспортное средство лишь игрушка, и описывают только плюсы вроде ненужных "прав" и техосмотра, умалчивая, что по дорогам на нем ездить нельзя.

Для чего тогда продают такие байки, для кого они предназначены, если на них нельзя ездить даже по дачной дороге? В России мини-байки и мини-кроссы очень популярны, на них устраивают гонки даже взрослые спортсмены. Использовать такое транспортное средство для ребенка идеально было бы в специальной школе, где готовят юных мотоспортсменов. В этом случае инструктор проследит, чтобы ребенок действительно научился управлять мотоциклом и не получил при этом серьезные травмы. И не стоит забывать, что для подобных уроков ребенку потребуется специальный костюм и шлем.