Гомельские активисты отстаивают в ООН право на мирный протест 18.09.2017, 11:59

1,000

Профсоюз РЭП добивается возможности проводить уличные акции в регионе.

Как рассказал "Гомельской Весне" представитель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомельском регионе Виктор Козлов, он вместе с другими активистами профсоюза, защищая свои права на выражение мнения с использованием мирного собрания, подали коллективную жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Массовое мероприятие Козлов и его коллеги намеревались провести с целью выражения профсоюзного протеста против трудовых контрактов во Всемирный день действий за достойный труд - 7 октября 2016 года, но Гомельский горисполком запретил пикетирование даже на официально разрешенном для собраний месте. Суд первой инстанции, а следом за ним и вышестоящие суды, включая Верховный суд и Генеральную прокуратуру стали на сторону чиновников.

Виктор Козлов считает, что государство в лице Гомельского горисполкома, нарушает своим решением о порядке проведения массовых мероприятий фундаментальные права граждан — на свободу мирных собраний и выражения мнений, предусмотренные статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Он также указывает, что в 500-тысячном Гомеле власти определили только два места для проведения пикетов и митингов, а за проведение мирных собраний граждане, согласно решению горисполкома, должны еще и заплатить — скорой помощи и коммунальным службам.

"Беларусь не выполняет свои международные обязательства, поскольку национальный закон "О массовых мероприятиях" содержит двусмысленные и расплывчатые нормы, которые могут трактоваться и трактуются по-разному. Поэтому в жалобе в КПЧ ООН мы просим не только установить факт нарушения наших прав, но и рекомендовать белорусскому правительству привести национальный закон "О массовых мероприятиях" и практику его применения в соответствие с международными обязательствами страны", — прокомментировал ситуацию правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко.

По его словам, Комитет ООН по правам человека ранее неоднократно критиковал не только белорусский закон о массовых мероприятиях и практику его применения, но и местное решение чиновников о порядке проведения собраний в Гомеле, однако ситуация продолжает оставаться прежней.