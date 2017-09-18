Соседи Михаила Грабовского: Лукашенко незаконно подарил землю хоккеисту 20 18.09.2017, 12:09

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Скандал разгорелся из-за «захваченной» хоккеистом земли общего пользования.

Теперь соседи подают на Михаила Грабовского в суд. Суть истории «Белорусскому партизану» изложил один из пострадавших от «звездного соседства» Александр Макаров.

— Мы (я и еще 3 семьи) имели несчастье стать соседями «звезды» хоккея Михаила Грабовского, — рассказывает мужчина. — Сразу после приобретения участка он приступил к активному самозахвату земли. Не оглядываясь ни на совесть, ни на коллективные жалобы он оттяпал значительную часть проезжей части, то есть земли общего пользования.

По словам соседей, свой участок и захваченную часть единственной дороги Грабовский начал огораживаться бетонной стеной, высотой 7 метров, чем серьезно усложнил и без того нелегкую жизнь простых людей.

После годовых скитаний по кабинетам и многочисленных обращений (в сельисполком, райисполком, облисполком, прокуратуру, главе района, землеустроительные службы района и области) соседи все-таки добились, чтобы чиновники все-таки создали компетентную комиссию.

Наконец, на основании выводов комиссии сельисполкомом было принято решение от 28 марта 2017 года:

1. Незаконно возведенную стену снести, освободить доступ к земле общего пользования до 1 августа 2017 года.

2. Привлечь к административной ответственности гражданина Грабовского М.Ю

3. Отправить запрос в природоохранную службу

Привлечение природоохранной службы было связано с тем, что, помимо дороги, Грабовским была захвачена прибрежная зона водохранилища Птичь.

Соседи вздохнули с облегчением. Казалось, справедливость восторжествовала.

— Но закончился август, на дворе сентябрь, а стена, как стояла так и стоит. В итоге мы отправили досудебное обращение в сельский исполком и райисполком, чтобы выяснить, в чем причина? — рассказывает сосед.

Ответ поверг жителей в шок. Он гласит, что Лукашенко лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования (напомним, что речь идет о проезжей части).

— Из ответа можно сделать два вывода: либо Администрацию ввели в заблуждение (очень на это надеюсь), предоставив недостоверную информацию, либо белорусов уже поделили на касты. И более привилегированному меньшинству предоставляются индульгенции и для них исполнение закона необязательно. Впереди суд, там и выясним, в каком государстве живем, — отмечает мужчина.