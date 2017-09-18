Белорусский стартап помогает компаниям экономить солидные деньги 18.09.2017, 12:26

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Bidmart стал примером небольшого, но успешного проекта.

Как живут небольшие белорусские стартапы? Говорят, что из ста только один становится успешным и прибыльным. И вот уже почти полгода белорусские стартаперы работают над сервисом для покупок Bidmart.by, пишет сайт dev.by.

С виду может показаться, что это обычный маркетплейс, но в нем есть одно важное отличие. Процесс покупки реализован по системе редукциона. Поясняем: любой желающий создает тендер на необходимый товар, а продавцы, понижая цену, борются между собой за право продать его.

Данная система позволяет экономить не только обычным покупателям, но и большим компаниям, закупки которых составляют внушительные суммы. И если покупатели могут рассчитывать на скидку до 15-20% на товар, то компании экономят на Bidmart тысячи рублей за счет объемов.

ОАО «Технобанк» - один из постоянных покупателей на Бидмарт. Начальник отдела информационной инфраструктуры, Забронок Максим Анатольевич, оставил свое мнение о стартапе:

«Закупали в основном компьютеры, мониторы и источники бесперебойного питания, которые необходимы в любом современном офисе. Банк — структура, где умеют считать деньги: за первый месяц использования портала Bidmart мы сэкономили около 30% на поставках офисной техники. Понравились профессионализм и оперативность команды Bidmart. Отдельно хочется отметить удобство использования портала и очевидность снижения цен во время торгов».

Может показаться, что закупки для компании — это очень сложно. Но только не на Бидмарт! У нас для начала закупок нужно всего-то заполнить простую онлайн-анкету и выбрать необходимые товары. Все! Никаких документов и прочего.

В режиме реального времени вы можете следить за ставками продавцов. Кстати, закупки курирует персональный менеджер, который при возникновении любых трудностей будет на связи.

Часовой завод «Луч», также проводящий закупки через Бидмарт, отзывается о белорусском стартапе таким образом:

«Приобретение техники для персонала благодаря «Бидмарту» обходится дешевле. И не приходится обзванивать десятки продавцов с вопросами о наличии того, что нам нужно. Мы создаем предложение, указываем цену, остальную работу делает сервис и его сотрудники», — рассказывает Субботин Алексей Александрович, начальник отдела закупок ОАО «Луч».

Bidmart абсолютно бесплатен для покупателей. Каждая закупка проходит в рыночных условиях. По ее окончанию каждый покупатель получает полную информацию по тендеру и проведенных торгах для отчетности.

Звучит слишком красиво? Проверьте стартап в деле! Чтобы начать экономить и создать свой первый тендер, перейдите по ссылке и оставьте контакты:

Проект разрабатывался белорусской командой с нуля и использует самые современные технологии. Читателям dev.by, вероятно, будет интересно узнать о технической стороне Bidmart.

Сервис реализован в классической трехзвенной архитектуре. Можно выделить 3 основных уровня системы: база данных, сервер приложений, клиентская часть.

В качестве базы данных используется PostgreSQL 9.6. При выборе БД учитывались следующие факторы:

Бесплатная лицензия,

Поддержка Entity Framework Core,

Надежность,

Быстродействие,

Мультиплатформенность,

Возможность масштабирования.

Под масштабированием подразумевается возможность организации распределенной БД для увеличения производительности в случае необходимости. Можно добавить, что в ближайшее время ожидается выход 10-й версии этой БД, в которой будут реализованы такие важные для проекта возможности как логическая репликация и объединение ядра PostgreSQL с некоторым функционалом PostgreXL, что еще больше упростит масштабирование и организацию резервного копирования.

Сервер приложений основан на новейшей технологии от Microsoft — .NET Core. Данный фреймворк является лидером во многих тестах производительности по широкому спектру задач, которые приходится решать в процессе разработки web-приложений и порталов. Плюсом является мультиплатформенность данного решения, что позволяет размещать сервер приложений на таких платформах как:

Масштабировать сервер приложений можно с использованием в качестве балансировщика нагрузки таких решений как:

Nginx,

Apache,

IIS,

и любой другой web-сервер, поддерживающий технологию reverse-proxy.

В основе клиентской части лежит фреймворк AngularJS. Этот фреймворк позволяет быстро реализовывать сложную в функциональном плане клиентскую часть, гарантируя при этом надежность, простоту разработки и производительность. В большинстве случаев на сайте используется векторная графика и font-icons.

Выбранные технологии активно развиваются сообществом и крупными корпорациями, что гарантирует возможность их использования в будущем для расширения функционала сайта и упрощения разработки.