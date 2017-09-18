В Мстиславле поставили памятник герою-рыцарю 1502 года 18.09.2017, 12:42

1,689

Неизвестный рыцарь защищал восточные рубежи ВКЛ в Мстиславльской битве.

В Мстиславле установили памятный знак у Замковой горы - это деревянный крест с надписью «Неизвестному рыцарю, погибшему в Мстиславльской битве 4 (16) ноября 1502 года», сообщает racyja.com.

4 (16-го по новому стилю) ноябрь 1502 года в Мстиславле произошло сражение войск Княжества Московского и Великого Княжества Литовского, войска ВКЛ во главе с князем Михаилом Заславским отступила к замку, где закрылась. Много рыцарей погибло.

Останки рыцаря в доспехах были найдены в реке Вихра в 2013 году. Перезахоронение состоялось в 2014 года во время средневекового фестиваля. У подножия Замковой горы также установлена арка в честь воинов - защитников Мстислава.