История смелой белоруски, создавшей успешную компании сразу после распределения 1 18.09.2017, 13:14

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Диана Шкот

Проработав на государство, молодая учительница английского поняла, что хочет большего.

Решиться и открыть свое дело — половина будущего успеха. Но безусловно, лучше рисковать по-умному, просчитывая все наперед. Диана Шкот, соучредитель и директор компании «Взгляд успеха», в собственном бизнесе более четырех лет. За это время она открыла 7 филиалов курсов английского для детей, школьников и взрослых.

А начиналось все с того, как после отработки государственного распределения в школе Минского района она поняла, что хочет бoльшего.

Диана поделилась с probusiness.io своими эмоциями и интересным опытом, который может быть полезен не только начинающим предпринимателям.

— Одно из моих образований — историческое. Это помогло увидеть закономерности: в процессах развития личностей и систем, государств, своей жизни и жизни окружения. Поэтому для меня не было чем-то неожиданным, когда после обязательного распределения и отработки учителем английского в средней школе Минского района, я решила, что мечтаю о своем деле, о своем бизнесе. Ведь не важно, сколько вам лет, иногда может наступить момент, когда вы понимаете: «жить как все» не хотите, работать на кого-то тоже не хотите. Так было и у меня: пришло понимание, что ко мне тянутся люди, я выполняю бóльший объем задач, чем другие и хочу давать результат, а не просто убивать время.

Я посмотрела, что умею делать хорошо (преподавать английский язык, организовывать процесс, вести людей за собой), что приносит удовольствие (видеть результаты внедрения моих методов работы и успехи учащихся, их благодарность) и в чем я хочу развиваться, приносить пользу (на тот момент это были методики преподавания, интеграция разных областей знаний в преподавании английского языка и дошкольного развития).

Для того чтобы решиться на этот шаг, бросить стабильную работу, что трудно — особенно девушке — я прибегла к 5 блокам вопросов. Считаю, что ответы на них очень важны, если вы хотите открыть не одногодичный бизнес, а стабильно существующий и развивающийся. И нисколько об этом не пожалеть. Если вы сейчас находитесь в тех же сомнениях, то просто ответьте себе честно на эти вопросы. У вас появится ясность и, возможно, вырастут крылья.

Буду счастлива, если мои откровения кому-то помогут в жизни.

Про личность

Готов ли я, как личность, заняться предпринимательством? Умею ли я принимать решения сама и делать выводы? Могу ли я управлять своими эмоциями и состоянием в разных ситуациях?

Про эмоции очень важно. Ведь всегда что-то пойдет не так, как планируешь, и к этому надо быть готовой.

Помню, когда нашла наконец-то первый офис под курсы английского языка. Ранее до меня там арендовал помещение сапожник, но он любил выпить, потом пропадал на несколько дней (недель). У него были проблемы с оплатой аренды и арендодатели его «по бумагам» выселили пару месяцев назад. Когда мы заключили договор аренды, то сразу же организовали уборку, чистку грязного помещения от всего мусора, вонючих окурков, пустых бутылок и другого страшно потрепанного инвентаря (все его имущество перенесли в складское помещение здания).

И когда я видела этот темный мутно-зеленый цвет старых стен, я ужасалась: «Куда я вляпалась!». Но была одновременно и рада, что вот оно! Ура! Есть помещение!

Мне было жутко интересно, смогу ли я справиться с ремонтом. На тот момент у меня было около $ 2 тыс., днями и ночами я искала выгодные предложения по материалам, мебели, акционные товары, а также недорогих строителей. С грузоперевозкой, доставкой материалов и мебели помогали друзья и семья. С подругой мы разрисовали и создали интерактивную британскую стену, прилегающую ко входу в кабинет.

Я не могу сказать, что была огромная поддержка со стороны семьи, мама до сих пор считает, что надо жить «как все» и работать на государство с 9 до 18.

Но что я поняла для себя и осознала в тот момент: только ты сам несешь ответственность за свое счастье, свою жизнь. Ты либо проигрываешь сценарий, навязанный тебе родителями (обществом), либо создаешь свой путь и живешь более целостно в рамках своего личного пути. Но для второго варианта нужна очень большая сила воли и уверенность в себе. В один вечер я привезла маме ткани — и она сшила очень яркие, легкие красивые шторки для кабинета. Тогда я почувствовала и ее поддержку, а также сэкономила.

Итак, в течение 2−2,5 недель помещение было готово к занятиям. И тогда появился тот сапожник, который после длительного «отдыха» вышел по трезвой памяти на работу, а там… Опа! Новая, молодая хозяйка, да еще и замки, двери сменила. Он устроил скандал. Как я ни пыталась решить проблему с дебоширом — методы убеждения, отсылки на владельцев здания, ссылки на договор аренды не действовали. И тут пришло осознание: вот она та самая проблема, которую не предусмотреть… Я сижу в запертом кабинете изнутри и в очередной раз боюсь выйти, т.к. там этот полухмельной и недовольный человек.

А что бы сделали вы? В милицию я уже обращалась. Но, как говорится, нет проблем — есть задачи. А где задача, там будут и решения. Вот что сработало в этой ситуации: я успокоилась, остановила дико трясущиеся коленки и … поехала к папе и брату! Они у меня молодцы, богатыри! Не знаю, каким образом они убеждали, интеллигентно ли разговаривали с сапожником, но больше он претензий ко мне не имел. Задача была решена! И можно было свободно приглашать клиентов в новый, симпатичный офис.

Про поведение и конкретные шаги

Готовы ли вы делать то, что раньше не делали? Действовать, предпринимать конкретные шаги, составлять план и идти до конца? Что будет со мной (как я буду себя чувствовать), если я провалюсь (самый худший вариант)?

Здесь можно поиграть в игру: «А что самое плохое произойдет? А что будет еще хуже, чем самое плохое? А что еще?». Так в своих рассуждениях я дошла до того, что есть риск получить огромные штрафы. И нашла выход — буду выплачивать их до конца своей жизни (присужденный процент из зарплаты).

Были и другие мысли: «А если меня посадят в тюрьму?». Я нашла позитивный момент и в этом: у меня такой большой список книг, ожидающий прочтения, а много свободного времени нет. Ну вы поняли, где, в случае чего, я их все буду читать:) После этого, как говорят психологи, эмоция страха, боязнь сделать шаг самовысвободилась. И я спокойно перешла к следующему блоку вопросов.

В книге «Секреты Мага Дождя. Делай меньше, достигай больше» говорится, что «успех — это не что-то «большее», но скорее способность решить, от чего мы готовы отказаться во имя того, чтобы иметь то, чего мы действительно хотим».

Про систему

Вижу ли я всю систему организации и функционирования бизнеса (как внешнюю, так и внутреннюю)? Как я организую модель 4P (Product, Price, Promotion, Place)?

Именно эти ответы помогают видеть всю картину бизнеса в целом и отдельных процессов. Можно намечать зоны роста и прорабатывать вопросы, в которых не чувствуется уверенность. Когда мы только открывались, продвижение состояло из штендеров (1−2 штуки на локацию) и расклейки объявлений возле подъезда.

Был еще опыт с листовками под дворники авто, но по ним был лишь 1 звонок и тот про «не кладите мне мусор, пожалуйста».

Сразу после первого набора начал срабатывать еще один канал рекламы, на который я на первых этапах не рассчитывала, — «сарафанное радио». Мне было очень приятно, я понимала, что двигаюсь в правильном направлении. Затем, со временем, мы начали реализовывать программу лояльности: скидки для постоянных клиентов со второго года обучения, «оплати за 3 месяца вперед — получи подарочный сертификат», «проинформируй знакомых о наших курсах, и после трех регистраций — скидка на месяц обучения».

И затем перешли на следующий этап. Спрос растет, потребности меняются — и в прошлом году мы столкнулись с проблемой в продвижении: не было знаний в онлайн-маркетинге. Нашли выход: несколько курсов (вебинары, онлайн, книги, статьи), услуги маркетолога (стоимость от $ 400 в месяц), создание лендинга, привязанного к сайту, заказ контекстной рекламы.

Как я буду подбирать сотрудников?

В подборе персонала для меня, например, важен опыт работы, а также желание развиваться, получать результаты и улучшать систему. Поделюсь некоторыми вопросами для интервью с кандидатами:

Плюсы и минусы последнего места работы (либо открытой вакансии)

Клиент всегда прав! Ваши мысли на эту тему, рассуждения, опыт

Через какой проект вы хотели бы реализоваться в нашей компании? А через какой проект, связанный с английским языком?

Это помогает привлекать людей опытных и идейных, желающих вкладываться эмоциями в свою работу. Так, например, одна сотрудница предложила организовать Women’s English Club (Женский Клуб), чтобы помогать женщинам, которые хотят строить семью с англоговорящим партнером, путешествовать, возможно, переехать в будущем в другую страну. Сейчас через клуб она реализует и свои внутренние потребности и интересы: делится знаниями и опытом по поиску партнеров, безопасных ресурсов для знакомств и практики английского, культуре построения отношений. Встречается с единомышленниками и сторонниками международных браков. Мы же закрываем нашу потребность (миссию): объединяем людей разных стран, погружаем в мир английского языка через разные системы, сферы, интересы.

То есть важно работать с людьми, чьи ценности резонируют с вашими. Тогда можно предлагать качественные услуги, меняющие людей вокруг.

Про культуру и взаимоотношения с людьми

Умеешь ли ты общаться с людьми и находить позитивный выход из любой ситуации? Умеешь ли ты договариваться?

В первые годы работы было пару случаев, когда родители могли позвонить напрямую и сказать, что ребенок больше не будет посещать наши курсы: «Я не довольна тем, как с моим пятилетним сыном работает ваш преподаватель. Я сама в прошлом учитель, и я знаю, как должно быть построено обучение!».

А как бы отреагировали вы на такой звонок? В этот момент может возникнуть разная реакция: агрессия, оборона, нападение, чувство вины из-за того, что, может, на самом деле виноват преподаватель и его надо уволить. В такой момент я рекомендую задать себе вопрос: «Что для меня важно здесь и сейчас?». Я, как руководитель, точно знаю, каков наш продукт и качество услуг, уверена в результатах и методиках работы.

В нашем примере я уточнила: «А что именно вас не устраивает?». Ответ родителя: «Дети должны сидеть за партами, слушать внимательно учителя и учиться писать, читать и т.д. А ваш преподаватель все в игры с ними играется! Песенки какие-то включает! То за компьютером они мультик посмотрели, поговорили там о чем-то, то на ковриках на полу посидели с игрушками, а только потом за парты сели. Я вам деньги плачу, чтобы ребенок знал английский! И как дети выучат английский, если они его не учат!».

Захотелось добавить: «…не учат так, как учила я в советские времена?». Я спросила, может ли ребенок за месяц занятий уже хоть что-то сказать на английском? Поздороваться? Представиться? Ответ был утвердительным. Далее осталось просто пояснить, что согласно возрастным особенностям, самый эффективный способ — это игра. Если после методик «сижу-зубрю» советской школы люди в большинстве так и не начинают говорить на английском, современный метод работы нацелен на разговорную практику. Результат кейса: клиент вернулся, но в другую группу, где дети уже начинают изучать алфавит.

Какие выводы сделаны:

Во-первых, составить опросник (анкету) для клиентов до начала занятий, чтобы выявлять ожидания клиентов, их пожелания, цель изучения. Информировать преподавателя про пожелания каждого клиента.

Во-вторых, постоянно проводить беседы и напоминать преподавателям про индивидуальный подход, отслеживать реакцию и удовлетворенность клиентов, спрашивать их мнение. А также пояснять все: что, как и для чего мы делаем. Каждый инструмент, новинку и т.д.

В спорных моментах, неоднозначных кейсах всегда надо становиться в позицию клиента, постараться увидеть ситуацию его глазами. Потом в позицию сотрудника, а затем смотреть на ситуацию со стороны, без эмоций и суждений, исходя из интересов компании. Кто-то может возмутиться: нет, надо принимать решение всегда исходя из интересов клиента, ведь клиент всегда прав. Такая точка зрения уместна. Хотя лично в моем «мире» я четко усвоила урок еще со времен моего участия в республиканских соревнованиях по шашкам: иногда можно пожертвовать одной своей шашкой, чтобы потом сразу же овладеть двумя-тремя, а то и четырьмя.

Не надо бояться отпускать, если есть более широкое видение. Видишь всю игровую доску — и умеешь просчитывать шаги.

Про стратегию

Насколько хорошо вы работаете без стратегии? Без системы? Готовы ли вы быть гибким, если ваш продукт окажется не настолько востребованным, как вы ожидали? Адаптироваться под рынок?

Когда я только начинала заниматься предпринимательством, лет 5−7 назад, я решила не входить в сильно конкурирующий рынок в центре Минска, а взять окраины города, Минский район. Так сказать, открыться на незанятом территориальном сегменте рынка.

Затем, чтобы определять уникальное торговое предложение, позиционирование на рынке — т.к. число курсов растет, мы пошли «изнутри»: анализировали портрет нынешних и прошлых клиентов, цели, с которыми они приходили. Также я учитывала то, что сама люблю саморазвитие, познавать новое и получать удовольствие и счастье от жизни, поэтому постоянно посещаю различные тренинги, курсы, международные программы. Так, за последний год мы экспериментальным путем ввели несколько инструментов коучинга в методику преподавания и для детей, и для взрослых (визуализация, постановка целей по SMART, например), самообучающую систему #childsteaching одной из самых прогрессивных системы образования на сегодняшний день — финской школы. Результаты приятно удивляют не только нас, но и наших клиентов. А с этого года мы будем реализовывать и тренинговые программы для родителей с целью раскрытия потенциала их детей.

Мы испытываем колоссальную радость и счастье от отзывов и достижений наших учащихся. И видим результаты: в августе 2017 мы открыли новый учебный кабинет в центре Минска. И далее планируем масштабироваться, привлекать нужных, разделяющих наши ценности людей.