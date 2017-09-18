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Российские войска прячут на границе с Польшей?

  • 18.09.2017, 13:36
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Полигон в Бресте перевели в режим повышенной секретности.

О закрытии полигона «Брестский» для доступа гражданских лиц со ссылкой на приказ командования гарнизона Бреста сообщает virtualbrest.by.

«В период с 19 по 21 сентября на полигоне «Брестский» будут проходить учения с участием боевой техники и выполнением стрельб. Посещение полигона «Брестский» в указанный период категорически запрещено», - сообщило командование Брестского гарнизона.

«Но официально на полигоне «Брестский» учения «Запад-2017» не проходят – мол, близко к границе воевать не будем... Стрельбы на нем проходят регулярно, но сейчас почему-то решили подстраховаться. Есть информация, что некоторые российские части остались там еще с прошлых учений братство-2017. Будут также воевать с Вейшнорией и Лубенией», - сообщил Charter97.org читатель из Бреста.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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