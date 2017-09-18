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Гомельчане хотят, чтобы их дети учились по-белорусски

  • 18.09.2017, 13:40

Родители собирают подписи для создания полностью белорусскоязычного детского сада.

В городе над Сожем обсудили состояние белорусскоязычного образования. Гомельский демократический форум провел встречу для родителей, которые хотели бы, чтобы их дети учились на родном языке и посещали белорусскоязычный сад, пишет «Белсат».

Своим опытом организации белорусскоязычного воспитания поделилась семья Николая Бенько и Юлии Сивец, чей трехлетний Стас в этом году так и не смог пойти в садик, где бы с ним разговаривали по-белорусски.

Николай и Юлия рассказали о том, как руководство детского сада, куда они должны были в этом году отдать своего сына, устроили так называемый опрос родителей. Выясняли, стоит ли открывать в дошкольном учреждении белорусскоязычную группу, которую инициировали родители Стаса.

Прежде всего, руководители образовательного учреждения поставили условие, что группу создадут при условии, что Николай и Юлия смогут собрать в ней как минимум 19 человек. Почему именно столько — никто объяснить так и не смог. Понятно, что собрать такое количество трехлетних детишек, да еще чтобы родители имели возможность ежедневно возить их в этот садик, не получилось. Но Николай с Юлей не теряли надежды добиться белорусскоязычной группы.

Юлия Сивец и Николай Бенько с сыном

Тогда чиновники от образования провели в саду «опрос». Родителям предложили анкету, через которую должны были выяснить, нужна ли в садике беларусскоязычная группа. Шесть семей инициативу поддержали, другие высказались против. Группа с белорусским языком так и не появилось.

«Когда детей принимают в пионеры или в БРСМ, никто не проводит опросов, голосования родителей или чего-то такого. Вообще ни у кого не спрашивают, хочет ли кто-то туда вступать. А как вопрос касается белорусского языка, система образования резко включает демократию», — говорит Юлия Сивец.

«Мы считаем, что детский сад с белорусским языком воспитания в Гомеле должен быть создан. А уж сделать его лучшим, элитарным дошкольным учреждением, чтобы туда стремились отдать своего ребенка жители города, мы сможем», — добавляет Николай Бенько.

Большой популярностью среди гомельчан пользуются курсы «Мова Нанова», ведущими которых именно и являются Николай и Юлия. На курсах «Мова детей», которые ведет председатель гомельского отделения ТБМ Алеся Авласевич, в общем неожиданный ни для кого аншлаг — сюда приводят своих малышей около 70 семей. Говорить по-белорусски учатся дети самых разных возрастов.

Чиновники не верят в популярность белорусского языка

Городские власти не верят, что в Гомеле есть заинтересованность в создании белорусскоязычных садов или школ.

«Чиновники из управления образования обижаются: мол, вы же говорите всем, что мы «за» белорусские сады и школы, но родителей, желающих туда отдать ребенка, нет», — говоритАлеся Авласевич.

На встрече составили соответствующее обращение о создании в городе полностью белорусскоязычного детского сада. Сейчас собирают подписи. Активисты договорились создать базу родителей, которые могли бы поучаствовать в борьбе за право воспитываться и учиться по-белорусски, и совместно координировать усилия.


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