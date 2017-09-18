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«Сердце» аргентинского художника всполошило минские власти

  • 18.09.2017, 14:14
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Франческо Босолетти (в центре)
Фото: Анна Довгель, TUT.BY

Люди в штатском сняли Франческо Босолетти с подъемника, когда тот начал рисовать мурал.

Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, задержан. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Роман Протасевич.

Как рассказал tut.by Роман Протасевич, Франческо Босолетти начал работу над муралом, используя подъемник. Ему помогал его друг, также аргентинец по нацинальности, который приехал в Минск вместе с Франческо. Организатор пленэра Urban Myths Олег Ларичев, художник начал рисовать свой проект без согласования с городскими властями, поскольку ему могло не хватить времени для завершения работы.

По словам Протасевича, во время работы друг Босолетти отлучился в соседнее кафе. В это время к дому, на котором художник рисовал свой мурал, подъехала машина, из которой вышли люди в штатском. Они попросили Франческо паспорт. Изучив документ, они задержали художника и увезли в неизвестном направлении. По информации Олега Ларичесва, Босолетти был доставлен в Октябрьское РУВД города Минска.

На просьбу о комментарии руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сообщил, что у него отсутствует информация о таком задержании, поэтому он не может подтвердить ее или опровернуть.

Напомним, что на общественном обсуждении проекта руководитель Центрального района Игорь Бузовский с сожалением отметил, что вопрос согласования эскиза остается открытым. И в реальности может получиться так, что работа будет выполнена быстрее, чем ее согласуют в городе.


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