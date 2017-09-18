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Cловацкий хоккеист: Когда играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду

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  • 18.09.2017, 14:28
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Мартин Штрабак рассказал о встрече с «неприкасаемым хоккеистом».

Cловацкий хоккеист Мартин Штрабак участвовал в рождественском турнире Лукашенко и рассказал об особенностях турнира в Минске, пишет «Трибуна»:

- Недавно вы ездили в Минск. Как впечатления?

– Александр Лукашенко проводил рождественский турнир, куда приглашал ветеранские сборные из разных стран. Мне там очень понравилось – болельщиков было столько, что можно было подумать, что мы играем на настоящем чемпионате мира.

Когда мы играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду – все-таки уважаемый человек.


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