Cловацкий хоккеист: Когда играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду 2 18.09.2017, 14:28

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Мартин Штрабак рассказал о встрече с «неприкасаемым хоккеистом».

Cловацкий хоккеист Мартин Штрабак участвовал в рождественском турнире Лукашенко и рассказал об особенностях турнира в Минске, пишет «Трибуна»:

- Недавно вы ездили в Минск. Как впечатления?

– Александр Лукашенко проводил рождественский турнир, куда приглашал ветеранские сборные из разных стран. Мне там очень понравилось – болельщиков было столько, что можно было подумать, что мы играем на настоящем чемпионате мира.

Когда мы играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду – все-таки уважаемый человек.