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Предприниматель из Барановичей рассказал, как открыть «медовый» бизнес за $500

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  • 18.09.2017, 14:57
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На содержании у Виктора Мижиевского 65 пчелиных семей.

Можно ли отличить настоящий мед от подделки, сколько денег необходимо, чтобы открыть «медовый» бизнес и почему он бывает не сахар, Intex-press рассказал пчеловод с 35-летним стажем Виктор Мижиевский:

Я вырос в деревне, окончил ветеринарный институт и всю жизнь проработал инженером в сельском хозяйстве. Поэтому решение создать свое фермерское хозяйство не было неожиданностью. Я просто решил продолжить дело, которым занимались мой отец и дед.

Пчелы как маленькие дети

Несколько поколений моей семьи занимались пчеловодством. Помню, как еще в детстве я следил за пчелами деда. Тогда подходить к ульям я боялся. Но с возрастом боязнь прошла. 35 лет назад отец подарил мне три семьи пчел с ульями. Я быстро понял, что занятие пчелами – это мир без житейских проблем. Выходя на пенсию, я знал, чем буду заниматься дальше. Начинал я вместе с братом Михаилом и нашими женами. Для создания медового конвейера решил открыть фермерское хозяйство. После смерти брата вся работа легла на наши с женой плечи.

Сейчас у меня 65 семей пчел. Год на год не приходится: пчелы роятся – часть семьи улетает с маткой, не все переживают зиму, поэтому количество заполненных ульев варьируется от 65 до 80. Я бы мог развести и 1000 семей, но следить за ними не так просто. Ведь пчелы, как маленькие дети, постоянно требуют внимания и заботы.

Начать можно и с $500

На начальном этапе я вложил в свое хозяйство около 10 тысяч долларов. Эти деньги ушли на покупку пасеки, ульев, семян медоносных растений, вощины (пустых пчелиных сот) и различного инвентаря. Тогда нам с женой приходилось так ужиматься, что порой хлеб было не за что купить. Но я считаю, что такое дело можно начинать и с 500 долларов, а ульи изготавливать самому. Теперь я так и делаю.

Рентабельность у этого занятия невысокая, но если постоянно вкладывать деньги, то она будет. Даже в таком традиционном бизнесе есть новые методики. Это и современные сборные ульи, специальные машины для перевозки пчел. В будущем я вообще планирую сделать передвижную пасеку. Помимо этого, нужно закупать семена новых растений, обновлять племенной материал – маток, так как постоянное родственное спаривание пчел может стать смертельно опасным. Недавно я купил матку итальянской породы за 100 евро. Посмотрю, как будут пчелы с ней себя вести. Пока они остаются дружелюбными, если озлобятся – от матки буду избавляться.

О трудностях

Трудности к пчеловодам приходят внезапно. Они могут быть вызваны погодой. Например, в этом году меда у меня на 60% меньше, чем обычно, по-этому и продавать особо нечего. Из-за морозов пчелы не хотели собирать нектар.

Еще одна опасность – порода бакфаст. Маток нельзя защитить от спаривания с пчелами этой породы, так как оно происходит в полете. А в результате в третьем поколении потомство у них получается озлобленным. Мне такие пчелы не нужны, у меня все дружелюбные, с ними я работаю даже в плавках.

Бывали проблемы и с конкурентами. Я сам засеиваю поле медоносными растениями. Несколько лет назад заметил, что коллеги перенесли свои ульи поближе к моему полю. Я перелопатил гору документов, нашел такие, согласно которым пчеловодов обязали перенести свои ульи.

Подделку не отличить

Сейчас часто, особенно на медовых ярмарках, продают мед с примесями. И хорошо, если эти ароматизаторы и добавки не навредят человеку. Одни пытаются обмануть людей и добавляют в мед сахар и крахмал. Другие идут дальше и продают, например, подорожниковый мед, хотя мед из подорожника получить нельзя!

Невооруженным глазом натуральный мед от продукта с примесями не смогу отличить даже я. Определить, что с ним что-то не так, можно только в лаборатории.

Наши люди думают, что мед должен быть тягучим, а тот, что закристаллизовался, разбавили сахаром. Но это не так: жидким мед остается около двух недель, а потом становится утрамбованным – это его нормальное состояние. Долго не кристаллизуется в Беларуси только один мед – белой акации, но у нас не так много этих деревьев, чтобы получить такой мед в чистом виде. Если вам зимой продают тягучий мед – откажитесь. Это либо не мед вовсе, либо мед, который разогрели и он потерял все полезные свойства.


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