Сайт Министерства обороны «упал» под нагрузкой 5 18.09.2017, 14:59

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На всех страницах ресурса появляется англоязычная надпись о том, что на сайте идут работы.

Сегодня интернет-пользователи на несколько часов потеряли возможность открывать сайт Министерства обороны Беларуси. Возможно, причиной стал интерес к учениям «Запад-2017», пишет tut.by.

Проблема проявилась около 13 часов дня 18 сентября. На всех страницах ресурса появляется англоязычная надпись о том, что на сайте идут работы. Не открывается и специальный раздел, посвященный учениям «Запад-2017»

— Видимо, идет очень большая нагрузка по скачиванию информации и всего остального, — предположил начальник управления информации министерства обороны республики Владимир Макаров. В ведомстве пообещали разобраться с проблемой.

Напомним, сейчас белорусские военные совместно с российскими участвуют в учениях «Запад-2017».