Посла Германии вызвали в МИД Турции второй раз за два дня 1 18.09.2017, 15:16

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Посол ФРГ в Турции Мартин Эрдман

Дипломат должен явиться в турецкое ведомство сегодня вечером.

МИД Турции вновь вызвал посла ФРГ в Анкаре. Мартин Эрдман (Martin Erdmann) должен явиться в турецкое внешнеполитическое ведомство вечером в понедельник, 18 сентября, сообщает dw.com.

Вызов посла подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер (Martin Schäfer). По его словам, в ведомстве уже потеряли счет числу вызовов "нашего несчастного посла".

По данным журнала Der Spiegel, которые Шефер не смог подтвердить или опровергнуть, вызов немецкого дипломата связан с болезненной реакцией турецких властей на резолюцию бундестага, осудившую геноцид армян во времена Османской империи. После принятия документа в июне 2016 года, Анкара отозвала своего посла из Берлина для консультаций. Конфликт удалось слегка сгладить, когда немецкое правительство пояснило, что это постановление не имеет юридической силы, напоминает агентство dpa.

В последний раз посла ФРГ вызывали в МИД Турции в субботу, 16 сентября, в связи с проведенным в Кельне акции в поддержку лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, отбывающего заключение в турецкой тюрьме. По мнению турецких властей, на мероприятии, в котором приняли участие несколько тысяч курдов, проводилась "террористическая пропаганда".