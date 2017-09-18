закрыть
18 сентября 2017, понедельник, 18:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Посла Германии вызвали в МИД Турции второй раз за два дня

1
  • 18.09.2017, 15:16
  • 1,469
Посол ФРГ в Турции Мартин Эрдман

Дипломат должен явиться в турецкое ведомство сегодня вечером.

МИД Турции вновь вызвал посла ФРГ в Анкаре. Мартин Эрдман (Martin Erdmann) должен явиться в турецкое внешнеполитическое ведомство вечером в понедельник, 18 сентября, сообщает dw.com.

Вызов посла подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер (Martin Schäfer). По его словам, в ведомстве уже потеряли счет числу вызовов "нашего несчастного посла".

По данным журнала Der Spiegel, которые Шефер не смог подтвердить или опровергнуть, вызов немецкого дипломата связан с болезненной реакцией турецких властей на резолюцию бундестага, осудившую геноцид армян во времена Османской империи. После принятия документа в июне 2016 года, Анкара отозвала своего посла из Берлина для консультаций. Конфликт удалось слегка сгладить, когда немецкое правительство пояснило, что это постановление не имеет юридической силы, напоминает агентство dpa.

В последний раз посла ФРГ вызывали в МИД Турции в субботу, 16 сентября, в связи с проведенным в Кельне акции в поддержку лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, отбывающего заключение в турецкой тюрьме. По мнению турецких властей, на мероприятии, в котором приняли участие несколько тысяч курдов, проводилась "террористическая пропаганда".


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются