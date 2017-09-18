Cтоп-хам по-гродненски: Водитель «подпер» авто прямо на глазах нарушительницы 23 18.09.2017, 15:21

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Девушка признает нарушение ПДД, но не понимает такой агрессии.

На парковке одного из торговых центров в Гродно произошел инцидент: автомобиль девушки, которая "некрасиво" припарковалась, "подпер" другой водитель, причем в присутствии самой девушки, пишет abw.by.

Об этой истории АвтоГродно рассказала сама Анастасия. Она приехала на работу и решила припарковать свой автомобиль на парковке ТЦ "Гемма", однако мест в тот момент не было, ей пришлось остановиться возле микроавтобуса, который по диагонали занял два места.

"Понимая, что машина может кому-то помешать, если бус уедет, через час я вышла перепарковать автомобиль. Буса уже действительно не было. Как раз подъехал муж, он посмеялся с моей парковки и сам вызвался выровнять автомобиль. Только сел за руль и завел машину, как подъехал другой водитель, посигналил, помахал руками и агрессивно поехал вперед, буквально въехав в мою машину. По факту он задел зеркало заднего вида и заблокировал водительскую дверь, - рассказала Анастасия. - Потом были упреки, оскорбления и нравоучения. Молодой человек даже слушать не хотел, что здесь происходит. Накричавшись, он уехал".

Девушка признает, что припарковала машину не по Правилам, но не понимает такой агрессии.