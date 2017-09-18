Белорусский футболист стал игроком тура в чемпионате Украины 18.09.2017, 15:36

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Награда досталась голкиперу одесского «Черноморца».

Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам 9-го тура. Награда досталась голкиперу «Черноморца» Александру Гутору, пишет «Белсат».

В голосовании принимали участие: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Дмитрий Поворознюк, Леонид Буряк и Геннадий Орбу.

28-летний вратарь сохранил свои ворота сухими в матче против «Шахтера» (0:0).

Александр Гутор более чем в два раза опередил хавбека «Александрии» Сергея Старенького.