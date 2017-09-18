Хватит равняться на Москву 15 Настя Рогатко

18.09.2017, 15:49

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Наш Минск не просто чистый – он крутой, живой и «бязмежны».

Неделю назад минских журналистов и блогеров снова пригласили на презентацию нового флагмана Samsung со стилусом в Москву. Но на этот раз бренд не сделал пир кремлевских масштабов, а провел быстрый, техничный ивент, где Из дорогого – только Иван Ургант. И знаете, в 2017 году Москва минчан не поражает. И не поразит уже никогда.

Мы прилетели в Москву. Обычный перелет, за который не успеваешь даже доделать нужные дела, дописать нужные письма и прочитать все открытые вкладки в браузере. Вышли из автобуса, пересели на трансфер и поехали стоять в пробках. Когда несколько лет назад первый раз я попала в Москву и в час пик увидела, как выглядит центр города, мне стало противно. Февраль, машины стоят в мертвой пробке, которая движется медленнее, чем работает наша почта, люди сидят в своих машинах-коробках равнодушно злые – с застывшим выражением раздражения на лице. Из Кремля выезжает какая-то делегация с мигалками, машины жмутся из своих полос на бордюры, чтобы привиллегированные смогли быстрее доехать домой. Это кошмар, подумала я. Я так жить не хочу.

А неделю назад я ехала на троллейбусе из центра в спальный район без малого полтора часа. Минск давно перестал быть городом без пробок, а Москва давно перестала поражать трафиком. И это только первое, что сразу бросается в глаза, как только ты попадаешь в город. Минчанина Москвой уже не удивишь – мы стали слишком похожи, хорошо это или плохо.

Когда весной из нашей редакции журналист Алиса Петрова уезжала работать маркетологом в ИТ-компанию в Москве, половина знакомых от души поздравляла ее с возможностями, которые вот-вот откроются перед совсем молодой Алисой. Вторая половина изображала на лице сдержанное негодование, улыбалась, спрашивала «почему не в Киев?». Хотя они уже не слушали ответ, а представляли, как она приезжает домой с георгиевской ленточкой, повязанной в косу. И вопреки сюжетам шаблонного кинематографа, Москва Алису не сожрала и не выплюнула назад, она не тратит половину жизни на дорогу с работы домой, в нее никто не тыкает пальцем и не говорит, что она понаехала. Спроси там у работяг в офисах, откуда они родом, – не найдешь ни одного коренного. Спроси в Минске диких трудоголиков, из какого города они шли за рыбным обозом в Минск, услышите кучу наименований, из которых наиболее знакомое – это Речица. Закоренелому жителю глубинки Минск уже кажется слишком шумным и быстрым городом, хотя минчане порой воют от того, как медленно наша столица функционирует.

Медленно работают подчиненные, медленно делаются документы, медленно ездит метро, медленно работает интернет, медленно движется бесконечная очередь за пивом или за льготными квартирами. Мы торопимся пробежать марафонским забегом все рабочие дни, а на выходные точно так же убегаем из этого города, говоря, что он стал неуютным, здесь то скучно, то многолюдно, то жарко, то дождливо. Поэтому вопреки всяческой логике мы медленно, но целенаправленно превращаем Минск в Москву, в душе мечтая, чтобы он стал хоть немного похож на камерный Вильнюс или причудливый Львов.

Публикация от Евгений Отцецкий (@attsetski_photo) Июл 19 2017 в 2:08 PDT

В Минске на месте только закрывшихся баров появляются новые, которые так же стремительно закрываются в конце сезона. В новостях точно так же мелькают известные фамилии добропорядочных людей, которые жмут правильные руки, чтобы информация об их прошлом канула в лету. Мировые бренды одежды открывают магазины даже в Каменной горке, строится IMAX кинотеатр, на праздники – дорогой салют, на организацию ивентов – нескромные бюджеты, на светские презентации – дорогие закуски. Вы замечаете сходство?

Пафос, который уже не нужен

Мы оказались в Москве на презентации Samsung Galaxy Note 8. Она проходила в забавном временном павильоне посреди Парка Горького. Переоценив московские пробки, мы приехали за полчаса до начала и увидели стенд для презентации, в котором еще настраивали свет и проектор.

Вот он 21 век – никаких тебе шикарных дворцов, вечерних платьев и элитарных мероприятий. Погуляли по парку (вот парк как раз шикарный – наш платный, но умирающий Ботанический сад ему в подметки не годится), купили книжек в музее «Гараж» и вернулись с классическим опозданием на 20 минут. Стенд за это время, как кубик Рубика, собрали и даже запустили туда людей. Все стоят, греются чаем, ждут презентации и подарков. Без намека на богемность – хвалебная презентация телефона, у которого нет границ, зато есть стилус, теплые пледы, игристое, музыкальный подарок в виде победительницы неважно какого сезона шоу «Голос» и 10 минут оплаченного времени Ивана Урганта. К нему, кстати, даже никто, кроме меня и директора Samsung, так и не подошел – одновременно с его появлением вынесли рыбу и горячее, а гости были голодны. Юлю Топольницкую, которая играла главную героиню в клипе «Ленинграда» «Экспонат» половина пришедших в толпе даже не рассмотрела.

После этой презентации, почти весь бюджет которой был потрачен на гонорары трех медийных персон (был еще Влад Лисовец, но, согласитесь, это траты другого эшелона), наша минская делегация пошла гулять по Москве. Потратили час на поиски обычного продуктового, в котором есть вино, потому что в магазинах на удивление встречали только пиво и крепкие напитки. Когда мы прошли станцию метро «Октябрьская», увидели статую Ленина, пару раз безответно спросили у «местных», куда нам идти, у меня сложилось четкое впечатление, будто из Минска мы и не уезжали. Только флаги на зданиях другие – но в темноте теряются и они.

Любая такая ситуация возможна и у нас. Если в Минске смелые организаторы уже смогли насыпать пляж, ради одной ночи поднять на крышу торгового центра две дорогущие машины, если на фестиваль Грузии верхний город не может вместить в себя всех желающих, чего нам еще нужно? Минск уже давно не пустырь, на котором ничего не растет и не происходит. Зато в нем, в отличие от Москвы, тебя точно заметят, если ты будешь делать свою работу качественно. Тут не надо рождаться под счастливой звездой – любой разумный трудолюбивый человек рано или поздно становится своим локальным Иваном Ургантом.

Понимаете, Москва раньше манила, как айфон, – дорогой, премиальный, не нуждающийся ни в какой рекламе показатель статуса. Но времена сменились, дома мод отказались от соболиных мехов, мир захватили рюкзаки из переработанных материалов, а лучшим смартфоном внезапно назвали этот самый новый Samsung Note 8. Вот и Минск медленными шажками, не пытаясь опередить «конкурентов», вырос в город без лишнего пафоса, в котором можно зарабатывать и жить в свое удовольствие. Ко всему прочему у нас еще и нет плакатов с лицом Жириновского на каждой улице, что точно несомненный плюс. Единственное, за чем до сих пор есть смысл ездить в Мосвку – это театры. Ну нет у минских стационарных театров таких постановок, «переизданий» классики молодыми труппами и актеров того уровня, что играют в «Современнике», «Ленкоме», студии Фоменко или «Гоголь-центре». А в остальном Москва уже давно не Мекка, а белорус не выходец из страны третьего мира. Наш город дорос и догнал ее, и теперь нам пора перестать брать пример с приезжих из «златоглавой» и говорить «зато Минск чистый». Минск не просто чистый – он крутой, живой и «бязмежны».

Настя Рогатко, kyky.org