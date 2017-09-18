За сведения о родственниках Кастуся Калиновского заплатят €3 тысячи 1 18.09.2017, 15:55

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Кастусь Калиновский

Потомки лидера восстания 1863 по мужской линии нужны для забора образцов ДНК.

Найдутся ли в Беларуси претенденты на премию в 3 тысячи евро за поиск родственников Калиновского?

Журналист Сергей Дубавец сообщил в «Фейсбуке», что объявлена премия в размере 3 тысяч евро «за достоверные сведения о росте и конкретных родственниках по мужской линии Кастуся Калиновского. Все это нужно для забора образцов ДНК». Дубавец добавляет, что информация должна быть подтверждена архивными свидетельствами. Информации о том, кто объявил премию, журналист не сообщил и сказал, что его роль – посредническая, пишет kp.by.

Напомним, в начале сентября профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас заявил по итогам работы с останками, найденными после зимнего оползня на вильнюсской горе Гедимина:

- Имеется достаточно доказательств того, что среди обнаруженных останков есть останки и Константина Калиновского.

Чтобы подтвердить гипотезу, надо завершить исследование всех погребенных там. Но ученый подчеркнул:

- Если мы не обнаружим другого более твердого кандидата, с которым бы совпало больше доказательств, то тогда будем утверждать, что это останки Константина Калиновского, - добавил профессор Янкаускас.

Тогда в планах специалистов было проведение черепно-лицевых наложения по доступным портретам семи человек, казненных в Вильно в 1864-м.

- Всегда легче исключить, чем подтвердить личность, - заметил в то время Янкаускас. - Мы также планируем выполнить генетическую идентификацию, а историки тем временем работают над поиском родственников или потомков казненных людей. После анализа их отношений будем оценивать, какие образцы будут пригодны для генетической идентификации для получения значимых результатов.

Тогда же профессор сказал что литовские ученые будут благодарны белорусам за помощь: «Все сведения для нас будут ценными».

Тогда же белорусский историк Василий Герасимчик, который готовит большую книгу о восстании и личности Калиновского привел для нас факты о захоронениях родственников повтанца:

- В Свислочи, что на Гродненщине, упокоены отец Кастуся, его бабушка, старший брат Виктор. А еще несколько братьев и сестер по матери и почти все дети мачехи и отца. При этом родовое гнездо было в маентке Якушовка. В Мостовлянах же (Польша) похоронена мать Кастуся и несколько ее детей.

А искусствовед Сергей Харевский напомнил: известно три идентифицированных фотопортрета Калиновского. Сделали их поплечники-повстанцы героя - Ахилла Банольди и Зигмунд Чахович.

- Этих данных вполне достаточно, чтобы с помощью современных технологий сопоставить их с найденными на горе Гедимина черепами, - считает Харевский. - Конечно, сведения о местах захоронения родственников Калиновского могут позволить провести и генетическую экспертизу. Но, на мой взгляд, теперь это даже излишне. Нам известно, кого и когда хоронили на этой горе.

В «Фейсбуке» напомнила факт в тему поиска родственников Калиновского доктор филологических наук, литературовед из Национальной академии наук Беларуси Анна Кислицина. Эта версия печаталась как в советское время в литовской прессе, так и жила среди белорусов-эмигрантов в США:

«Прачытала і згадала гісторыю, якую прыводзіць Лявон Юрэвіч у кнізе «Відымусы» пра «ўнука» Кастуся Каліноўскага. Звалі яго Мікалай Янавіч Дзямідаў, быў ён генерал-маёрам Беларускіх Збройных Сілаў (так у тэксце). Па версіі генерала паўстанцы падмянілі перад казню Каліноўскага іншаю асобаю, а Каліноўскі яшчэ доўга жыў у Амерыцы і Беларусі... Па зразумелых прычынах афіцыйны шлюб Каліноўскі, які не лічыўся ў жывых, і жыў нелегальна, браць не мог. Таму дзіця было пазашлюбнае.

Інтэрв'ю з Дзямідавым друкавалася яшчэ за савецкім часам у літоўскай газеце. «Унук» памёр у ЗША, а напісаў пра гэта ўсё Вітаўт Тумаш у лісце да Юркі Віцьбіча».