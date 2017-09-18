Владелец «Джили»: Первые «жуки» появились через месяц после покупки 15 18.09.2017, 16:18

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Еще один китайско-белорусский кроссовер «проявил» себя в эксплуатации.

Этот Geely Emgrand X7 эксплуатируется в качестве служебного автомобиля: с конца 2014 года он преодолел преимущественно по городским улицам и загородным трассам более 115 тыс. км. Насколько удобен китайско-белорусский кроссовер в ежедневных поездках и как показал себя в плане надежности – об этом владелец авто рассказал сайту abw.by.

- Автомобиль покупался в максимальном исполнении, которое было на тот момент. Здесь 2,4-литровый мотор и "автомат", парктроники, климат-контроль, электропривод сиденья, релинги… Но первое время в салоне невыносимо воняло, сейчас уже сносно: неприятный запах постепенно выветрился.

Надо учитывать, что на машине ездят несколько водителей. Был бы один, следил бы за ней лучше. Это касается и салона. Например, уже затерт пластик левой двери, местами лопнула обивка водительского кресла. Но электропривод работает без проблем.

Вообще за рулем удобно, не хватает разве что регулировки кресла по высоте. Здесь можно изменить лишь угол положения подушки, но этого недостаточно. В радио хотелось бы иметь антенну помощнее: стоит отъехать от Минска 20 километров, и некоторые станции уже теряются.

Что касается вместительности, то машина хорошая. Если сравнивать с RAV4, то Toyota предлагает меньше места. Сзади просторно, трое без проблем садятся. Но диван установлен довольно низко, а оконная линия высокая - такое чувство, что ты маленький ребенок. Но в остальном все удобно, задний диван регулируется, места достаточно, есть подлокотник.

Для такой машины хотелось бы багажник чуть больше, объема немного не хватает - видимо, это и есть плата за простор для задних пассажиров. Шторку постоянно приходится снимать, чтобы поместились все вещи.

"Запаска" подвешена снаружи снизу, но крепление неудобное, с чем я уже не раз сталкивался. Вроде бы сделано так, что к болту-фиксатору можно подлезть даже при загруженном багажнике, но в одиночку снять-подвесить колесо практически невозможно, это надо делать вдвоем.

Еще один нюанс: спойлер выполнен таким образом, что зимой под него забивается снег, при открытии багажника его норовит вывернуть. Рано или поздно он точно оторвется.

Еще закисает клавиша замка багажника, а из-под хромированной накладки лезут "жуки". Правда, я знаю, что это беда многих современных машин, в том числе куда более дорогих.

Пожалуй, главная проблема - это покраска. Первые "жуки" на кромке капота появились через месяц после покупки! Мы показали их дилеру, когда делали нулевое ТО при пробеге 500 километров. Нам сказали, что это сколы, но мы эти первые километры ездили только по городу, на трассу не выезжали, даже по кольцевой не ездили.

Как-то на очередном ТО разговорился с гарантийщиком. Он говорит, что да, есть проблема, ржавеют эти машины. Поэтому, если брать такую для себя, надо перекрашивать капот, передние крылья, арки и "закатывать" места, страдающие от пескоструя, в защитную пленку.

Как обстоит дело с кузовом, сами видите. Но эта машина обработана "ноксидолом", так что снизу кузов особо не страдает.

Подвеска здесь слишком мягкая, на плохих дорогах ее "пробивает". К тому же при работе гремит. Приезжаешь на ТО, просишь посмотреть - говорят, что все целое.

Дорожный просвет большой, но есть проблема. Самая низкая точка - это гофра выпускной системы. Вместо того чтобы спрятать ее под защиту, сделали под нее в листе вырез - и гофра торчит, цепляясь за препятствия!

Идущие с завода китайские шины не выдерживают и 50 тысяч километров, больше половины пробега мы проехали на зимних шинах. Одно из колес уже пришлось заменить запасным.

По трассе машина идет хорошо, стабильно держит курс, не боится бокового ветра, колеи, скользкой дороги - помогает большая масса. На ней не страшно ехать на высокой скорости. Хватает и мотора, что особенно удобно во время обгонов.

Но расход топлива на скорости 120-130 выходит около 12 литров, при "сотне" - около 10,5. В городе те же 12-13 литров. На мой взгляд, для авто такого класса это достаточно много, столько, наверное, более крупный Land Cruiser будет потреблять.

В городе не хватает большего выворота передних колес - радиус разворота все-таки великоват. И хотелось бы иметь электрически складывающиеся наружные зеркала: они слишком большие, боишься, чтобы на парковке их не зацепили.

Головной свет очень слабый. В роли ходовых огней выступают "противотуманки" в переднем бампере. Они расположены очень низко, так что в реальности их плохо видно.

Еще о фарах. Лампочку в левой мы меняли целый день. Вроде бы и доступ есть, но реально очень неудобно. Даже думали снимать фару с бампером!

Как я уже сказал, двигатель мощный, но "прожорливый". Почему-то всегда он работает с небольшими подергиваниями. А если в баке меньше 10 литров топлива, не заводится. ТО делаем каждые 10 тысяч километров, цены точные уже не скажу, но в целом выходит недорого.

Масло между ТО доливать не приходится, а вот антифриз какое-то время уходил. В систему залит китайский G11. На ближайшем ТО заменим его чем-то более приличным.

Я бы не сказал, что машина сильно "ломучая", хотя без ремонтов не обошлось. За это время поменяли тяги задних стабилизаторов, причем по гарантии при пробеге 30 тысяч, передние амортизационные стойки тоже по гарантии, само собой, колодки и диски. Еще по гарантии меняли задний стеклоочиститель: на пробеге 95 тысяч вдруг задымил его моторчик, пришлось выдирать обшивку, чтобы отсоединить разъем.

Кондиционер работает хорошо, а вот с печкой были проблемы. Система обогрева здесь раздельная. На пробеге 70 тысяч правая сторона перестала греть. В итоге радиатор печки заменили по гарантии. Где-то на 50 тысячах загорелась контрольная лампа подушки безопасности. Ее удалили, но вскоре она вновь появилась. В итоге по гарантии заменили подрулевой шлейф airbag. Пока он до нас ехал, мы успели намотать почти 30 тысяч километров. Та же история, кстати, была и с радиатором печки.

Машина вроде и ничего, не все в ней так плохо. У нас есть еще KIA Sportage, так по сравнению с ним динамика у Geely гораздо лучше, салон просторнее, обзорность лучше. Но для себя я не вижу смысла тратить 12 литров на "сотню". А брать 2-литровую версию не имеет смысла. Я разговаривал с людьми, они говорят, с таким мотором машина не едет даже на "механике". Ну и с качеством окраски кузова тоже нужно что-то делать.