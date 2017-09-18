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«Приходится рассчитывать только на себя»

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  • 18.09.2017, 16:42
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Истории минских школьников, которым приходится работать несмотря на их юный возраст.

Пока взрослые жалуются на эмоциональное выгорание и ждут обеда, многие школьники хотят работать, и не только на каникулах. The Village Беларусь разыскал трех подростков, которые в свои годы уже трудоустроены и черпают знания, как говорится, не в теории, а на практике.

«Не заметил никаких поблажек на прошлых работах из-за моего возраста»

Павел Тулько, 15 лет, город Минск, работает модератором и SMM-щиком

Вообще работал я всегда. Там, где сейчас работаю, — мое не первое место работы. А в трудовой деятельности занят… Ну, где-то с 13 лет. Уже тогда, во всяком случае, находил подработки. Трудовая деятельность началась с должности оператора колл-центра. Секрет успеха простой — по моему голосу мне давали около 20 лет. Также были подработки на автомойках. Текущую работу даже не искал. Как-то так вышло, что сама нашла меня. Просто надо чаще в люди выбираться. Одним вечером мой приятель пригласил меня пойти волонтером на Digital Picnic. Дело там нехитрое: подай, принеси, подвинь это туда, а то сюда. Ценность такого мероприятия в том, что можно бесплатно послушать всякие лекции умных людей, что я и делал большую часть времени. Тогда меня очень заинтересовала тема интернет-маркетинга, хотя и мало что в этом понимал, если честно.

Вечером мы с волонтерами пошли искать сухие ветки для костра и набрели на компанию парней. Слово за слово — разговорились и присоединились к ним. Среди них был парень Дмитрий. В ходе беседы оказалось, что он директор на сайте av.by. В общем, болтали мы с ним несколько часов точно. И потом он мне и говорит: мол, не хочешь у нас в компании поработать? Я ж не дурак от таких предложений отказываться! Тут же и согласился. Мы обменялись контактами, и через неделю мне позвонили. Месяца два назад попал на креативные встречи в дизайн-студию школьных альбомов. И с недавнего времени работаю у Дмитрия уже на постоянке SMM-щиком, веду группу в социальной сети, готовлю интересные посты, выкладываю рекламу в различные группы.

Трудовая деятельность началась с должности оператора колл-центра. Секрет успеха простой — по моему голосу мне давали около 20 лет

Работаю я официально. Со мной заключили трудовой договор, и все. Но думаю, что скоро появится первая запись в моей трудовой книжке.

Обязанности у меня несложные. С ними справится даже школьник (смеется). В них входит проверка объявлений на наличие ошибок, которые могли допустить модераторы. Изучение интернет-маркетинга, да и в принципе маркетинга. Выполнение заданий, которые поручает мне специалист по маркетингу: например, изначально мне нужно было понять причину падения конверсии в группе, потом найти новые фишки в оффлайн-маркетинге. Сейчас готовлю идеи для медиарекламы и постов в группу в социальной сети. Рабочие дни мне нравятся, потому что в офисе сидят отличные и интересные люди. И еще офис в самом центре, оттуда весь город как на ладони. Но это все лирика. На деле же я пролистываю несколько тысяч объявлений, далее выполняю задачи, которые мне ставит главный специалист по маркетингу, каждый день узнаю что-то новое, учусь и пытаюсь совершенствоваться. Заработок не такой уже и большой, но на кое-какие мелкие расходы хватает, а в особо удачные месяцы бывает и пара сотен рублей. Деньги, сами знаете, лишними никогда не бывают... За пару месяцев можно на приличный гаджет скопить.

Сложилось такое впечатление, что белорусское образование мне особо много не даст

С учебой проблем нет, учусь достаточно хорошо. Не отличник, но учеба дается мне легко. Сейчас чувствую, что будет несладко. Но буду выкладываться по полной, ведь, и работая в маркетинге, я учусь нужным в жизни вещам. Благодаря работе и общению с интересными людьми настроил себя на учебу в Польше. Сложилось такое впечатление, что белорусское образование мне особо много не даст.

То, что мне нет 18-ти лет, все на работе знают, конечно же. Да и все работодатели, у которых я работал, это, конечно же, знали. Так что не заметил никаких поблажек или плохого отношения на прошлых работах из-за моего возраста. Делал то, что мне надо было делать — ни больше ни меньше. Кто-то удивлялся, что я несовершеннолетний, только потому, что выгляжу старше своего возраста. Когда узнавали, что мне нет 18-ти, говорили что-то типа: «не может быть, ты серьезно?». Никто не спрашивал, как буду совмещать с учебой. Спрашивали просто, смогу ли я параллельно учиться и работать. Могу. А как это буду делать — уже мои проблемы. Ни разу из-за работы не пропустил школу или наоборот. Все всегда можно успеть при желании. Или договориться, отпроситься. Все ж люди. Родители изначально были очень рады за меня, правда, сейчас переживают немного. Думаю, что со временем смирятся, они меня всегда поддерживают.

«У мамы алкогольная зависимость и ей все равно. Приходится крутиться как-то самому»

Алекандр, 14 лет. Город Минск, работает курьером в интернет-магазине косметики

Работать пошел, потому что все не так уж и просто у меня. Так получилось, что меня воспитывает один отец. У мамы алкогольная зависимость и ей все равно. Приходится крутиться как-то самому. Отец не против того, чтобы я работал.

Свою подработку нашел не в интернете, а через другую свою работу. И нашел достаточно быстро, примерно через месяц. Дело было так: подрабатывал у знакомой женщины догвокером. Так зовут людей, которые выгуливают домашнюю четырехлапую живность. Зная про мое семейное положение, она сказала, что у нее есть знакомая, которая ищет работника в свой интернет-магазин косметики.

Ну, я тормозить не стал. Пришел, сказал сколько мне лет. Никого это не смутило. Более того, ко мне отнеслись как к взрослому человеку. Владелица бизнеса объяснила мои обязанности, проинструктировала по поводу охраны труда, пожарной безопасности и личной. Мы обсудили график работы, она разузнала, как удобно будет мне, у курьера график наиболее гибкий. Когда работал на каникулах, выполнял дополнительно обязанности администратора. Принимал и записывал заказы, упаковывал продукцию в полиэтиленовые пакеты. Сейчас работаю курьером, в основном после школы — с 15.00 до 19.00. Количество заказов всегда разное, бывает такое, что по одному заказу в день. Как правило, работы больше в период распродаж и акций — в среднем по шесть заказов в день. В наше время хватает разных приложений и интерактивных карт для поиска адреса, поэтому трудно не найти заказчика или заблудиться. Что касается районов… Не могу сказать, что куда-то доставляю больше, куда-то меньше. Заказывают отовсюду, какой-то закономерности тут нет.

Работа мотивирует меня, потому что в данный момент жизни приходится рассчитывать только на себя

На мою успеваемость работа не влияет. Учусь нормально. Можно сказать, что хорошо. Заказы все в основном в черте Минска, но бывало такое, что приходилось ездить в те же Боровляны. И даже в Смолевичи. Меня это никак не напрягает, проезд бесплатный, катайся, сколько хочешь, на общественном транспорте. Работа мотивирует меня, потому что в данный момент жизни приходится рассчитывать только на себя. С каждого заказа получаю небольшие деньги — 5 рублей всего. Но деньги и такие лишними не бывают. Не было еще такого, чтобы из-за учебы приходилось просить кого-то подменить меня, пока что все удавалось успевать. Деньги стараюсь не тратить. Коплю на вклад, пригодится в будущем. Курсы там оплатить, например. Или еще что по учебе.

Думаю, что государство должно помогать подросткам, которые находятся в такой ситуации, как я

Поступать я буду в колледж искусств, это уже решил. Сам по себе творческий человек, мечтаю пойти на уроки вокала. На данный момент еще нахожу время заниматься в театральной студии. Правда, со специальностью еще не определился, но пока что хочу только туда. Вообще считаю, что нужно иметь несколько профессий, чтобы быть готовым ко всем переменам в жизни. Для себя выделил, что хочу овладеть знаниями кулинара, актера и психолога. А вообще, хочу заниматься волонтерским движением, помогать людям, которых презирают, которые становятся отбросами общества. Поэтому нужно изучать психологию. Для меня даже не важно то, что труд волонтера неоплачиваемый, все-таки важнее в первую очередь помочь человеку. Думаю, что государство должно помогать подросткам, которые находятся в такой ситуации, как я. Нужно давать возможность обеспечивать их работой, чтобы они могли заработать себе на минимальные жизненные нужды. Лично знаю многих в таком же положении, они в полном отчаянии.

«Изначально было трудновато, особенно когда приходилось работать по 12 часов»

Полина Цветова, 17 лет, город Минск. Работает моделью

Работаю официально с агентством два с половиной года. В модельный бизнес попала случайно, в интернете наткнулась на сайт агентства. Понимала, что по параметрам и внешности могу подойти им. Заполнила анкету, и со мной тут же связались. Хотя совсем не имела никакого представления об этой сфере. Опыта тоже. Но главное, что родители меня поддержали и позволили пойти устроиться. Изначально они были против поездок в другие страны и волновались, как и любые нормальные родители. Но сейчас как-то с этим проблем никаких нет.

На мою учебу в школе работа не особо влияет. Школу из-за работы пропускала довольно редко. Может быть, несколько раз в месяц. Учителя относились с пониманием. Они видели, что мне нравится моя работа и что мне нравится учиться. Ну и плюс ко всему — я ведь все успеваю по предметам. Был момент, когда мне нужно было уехать на два месяца. Мне пошли навстречу и дали много заданий, которые должна была выполнить до отъезда. С учителями получается договориться всегда. Учеба дается легко, любимые предметы — английский и химия.

Во время зарубежных съемок происходят конфликты с фотографами, чаще всего — из-за языкового барьера

Что касается моих заработков… Не могу назвать определенную цифру, потому что ее не существует. Все зависит от случая, оплаты клиента, от количества часов работы, от вида работы. Но в Беларуси, например, платят намного меньше, чем за границей. В среднем за показ у нас платят всего лишь 30-40 долларов.

Но тут ведь не деньги самое главное. Мне безумно нравится то, что я делаю. Изначально было трудновато, особенно когда приходилось работать по 10-12 часов. Самое рутинное в моей работе — это съемки для каталогов, а вот показы — это круто. Во время зарубежных съемок происходят конфликты с фотографами, чаще всего — из-за языкового барьера. Вот, например, в Китае случай был. Съемка проходила на улице. Должна была делать определенные жесты. Фотограф местный. По-китайски говорил. Английского он, понятное дело, не знал. И так получилось, что я его не поняла, делала не то. Он потом пожаловался в агентство, что я не профессионал. Не очень приятно было, потому что хотели с этой работы меня снять. Но потом разобрались, и все нормально было.

Стоит отметить, что в модельной сфере большая конкуренция, которая растет с каждым годом все больше и больше. Если раньше она наблюдалась только в Европе, то сейчас и азиатский рынок требует огромных усилий. Но факт того, что зарабатываешь сам, сам распоряжаешься своим заработком, перекрывает негативные моменты. Работа — это движение и знакомство с интересными людьми. А тут еще и шанс побывать в разных странах! Как побывала, сразу себе поставила цель — учиться на факультете международных отношений. Мне кажется, это позволит мне много путешествовать и быть уважаемым в обществе человеком.

Вообще, мне кажется, что надо предоставлять школьникам, таким как я, варианты для работы. Учитывая мнения моего круга общения, я вам скажу: большая часть молодежи готова и хочет работать в таком возрасте без ущерба для учебы. Все понимают, что учеба важна. Но работа дисциплинирует, подготавливает к взрослой жизни. Ну и, конечно, денежная мотивация играет немалую роль. Из знакомых ребят и ровесников работают многие, в основном, конечно, модели. Но есть и те, кто работает в сфере обслуживания — официантами и продавцами, а есть и те, кто на стройке работает.

Свои деньги трачу на всякие безделушки. Что поделать! Это моя слабость (смеется). Еще покупаю рамки для фото, резиночки всякие, браслетики, ручки, карандаши. Такую, в общем, всякую всячину.


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