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Минское «Динамо» ищет самого преданного болельщика

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  • 18.09.2017, 16:22
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«Зубры» ищут мальчика, который расплакался во время вчерашнего матча с «Магниткой».

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» ищет юного болельщика, который расплакался во время матча команды с магнитогорским «Металлургом», пишет tut.by.

По ходу встречи минчане уступали 0:3, чем и огорчили переживавшего за «зубров» мальчика. Отметим, что затем «Динамо» совершило невероятный камбэк, выиграв в итоге 5:3.

«ХК „Динамо-Минск“ ищет мальчика, чьи искренние эмоции вчера помогли „зубрам“ взять верх над грозным соперником. Свяжитесь с нами по телефону: +375 29 708−61−81», — говорится в заявлении клуба.


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