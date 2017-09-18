Андрей Арямнов: За последний месяц я получил 96 рублей 10 18.09.2017, 16:59

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Андрей Арямнов

Фото: bobruisk.ru

Олимпийский чемпион Пекина-2008 рассказал о своей зарплате.

Тяжелоатлет Андрей Арямнов, олимпийский чемпион Пекина-2008, говорит, что в прошлом месяце получил в качестве зарплаты только 96 рублей. Такую сумму он назвал в комментарии спортивному изданию "Прессбол".

"Знаете, сколько я получил за последний месяц? 96 рублей. Не 960 — 96. Почему? Потому что зарплата такая. Постоянно высчитывают какие штрафы, расходы... Старая петля до сих пор на мне. Конфисковали машину, уйма других проблем. Не могу забыть о них, стать на ноги. Если бы я не был олимпийским чемпионом, реально не справился бы со всем этим", — пожаловался тяжелоатлет.

Кстати, на днях стало известно, что легендарный борец Александр Медведь получает пенсию в 130 рублей. На его счету — три чемпионских титула на Олимпиадах и семь золотых медалей на чемпионатах мира.