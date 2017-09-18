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Витебские косари взяли «золото» на чемпионате мира по сенокошению

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  • 18.09.2017, 17:29

«Мастера косы» встретились на соревнованиях в Польше.

На чемпионате мира по сенокошению, проходившему в Польше, наши косари стали лучшими, сообщают «Витебские вести». Беларусы обошли французов, бельгийцев и поляков.

Беларусь представляли косари из деревни Жилинские на Поставщине, а также команды Споровского биологического заказника и Березинского биосферного заповедника. Жилинские косари заняли первое место среди фермеров. Споровские и березинские взяли «золото» и «бронзу» соответственно среди работников национальных парков.

Косари говорят, что самыми серьезными соперниками были поляки. По словам руководителя жилинской команды Петра Короля, болота Бебжанского национального парка с их осокой, кустарниками и высокой влажностью сложны для косьбы. Однако наши земляки прошли состязание безукоризненно.

Также Петр Король рассказал, что один из участников, Иосиф Голяк, на соревнованиях впервые за 26 лет встретился со своим братом, живущим в Польше. Это придало ему сил: Иосиф прошел положенные 60 метров за 1 минуту 23 секунды.


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