Разоблачивший махинации ЖРЭО активист заставил власти пойти на попятную 18.09.2017, 17:43

1,365

Cергей Дроздовский

Cергей Дроздовский отстоял свое право на общежитие.

На минувшей неделе сообщалось, что руководителя Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского хотят незаконно выселить из общежития, в котором он прожил 20 лет.

В понедельник, 18 сентября, Юрия Трущенко, глава администрации Советского района, на территории которого находится общежитие, прокомментировал ситуацию агентству "Минск-новости":

"Есть вопросы, не до конца отрегулированные действующим законодательством, и, соответственно, нет прямых норм для принятия тех или иных решений. Так сложилось и в указанной ситуации.

Формально жилье выделялось матери С. Дроздовского, а он проживал вместе с ней как член семьи. Поскольку женщина в этом году выписалась и выехала из общежития, возник вопрос о законности проживания ее сына.

Чтобы заключить договор с новым нанимателем, ЖРЭО попросило С. Дроздовского предоставить ряд документов. Не получив их, жилищное объединение подало иск в суд.

Однако, понимая сложность ситуации и войдя в непростое положение человека, администрация района на внеочередном заседании приняла решение сохранить за С. Дроздовским помещение, в котором он проживает. ЖРЭО поручено заключить с ним договор.

Также С. Дроздовский восстановлен в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий. На учете в администрации ранее состояла его мать, после выписки из общежития она была снята с учета.

Несмотря на то, что мать и сын в свое время не разделили очередь, администрация все же восстановила С. Дроздовского на учете нуждающихся", - сказал Трущенко.