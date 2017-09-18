Синоптики рассказали о погоде на неделю 18.09.2017, 18:09

На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды.

19 сентября, во вторник, погодные условия в основном будет определять тыловая часть циклона с центром над Вологодской областью, днем в южных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Преимущественно по северной половине Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный ночью и утром 7−12 м/с, во многих районах порывы до 15−20 м/с, местами до 21−24 м/с (действует штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности), а уже днем ветер начнет стихать. Температура ночью +6…11 °С, днем +12…17 °С, по югу до +19 °С.

Далее за погоду возьмутся атмосферные фронты, которые, смещаясь через Беларусь, будут выносить постепенно, начиная с юго-востока, более теплый воздух.

В среду, 20 сентября, ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +5…12 °С, днем +12…19 °С.

21 сентября, в четверг, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +7…14 °С, днем +12…19 °С, по юго-востоку +20…25 °С.

В пятницу, 22 сентября, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +9…16 °С, днем +20…26 °С, по западу дожди и +17…19 °С.

В выходные дни с ростом атмосферного давления дождей станет меньше, но с северо-запада Европы вновь начнет поступать свежий воздух.

В субботу, 23 сентября, преимущественно в юго-западных районах страны кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +9…15 °С, днем +16…23 °С.

24 сентября, в воскресенье, в отдельных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +7…14 °С, днем +14…21 °С.