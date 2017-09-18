Представители Украины встретились в российском СИЗО c Павлом Грибом 18.09.2017, 18:21

Отец украинского патриота сообщил об ухудшении здоровья сына в СИЗО Краснодара.

Отец похищенного ФСБ украинца Павла Гриба сообщил, что состояние здоровья его сына ухудшилось, сообщает liga.net.

По его словам, во время сегодняшней встречи Павла с украинскими консулами были сделаны заявления о том, чтобы следующую встречу провести 27 сентября, чтобы предоставить результат медицинского обследования задержанного украинца.

"Никаких лекарств ему не дают, консулы говорят, как его сейчас язвочками обдало шею, лицо и тело. Это говорит о том, что печень, видимо, не справляется с той нагрузкой. Он нуждается в постоянном принятии лекарств", - отметил Игорь Гриб.

Как известно со слов его отца, Павел Гриб имеет инвалидность. С самого начала его содержания в СИЗО Краснодара украинец не получает лекарств. Сегодня адвокату снова не удалось передать Павлу лекарства, так как "не было врача".

19-летний гражданин Украины Павел Гриб в конце августа был задержан на территории Беларуси. Сейчас он находится в СИЗО Краснодара. Его подозревают в «терроризме».

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Минска объяснений по поводу обстоятельств задержания Гриба на белорусской территории. Киев призывал Москву освободить блогера.

24 августа Павел Гриб выехал из Украины в Гомель на встречу с девушкой из Сочи, с которой до этого общался лишь в социальных сетях. В конце августа его отец сообщил, что сотрудники ФСБ России выманили блогера в Беларусь под видом встречи с девушкой и там задержали. 7 сентября стало известно, что пропавший блогер находится в краснодарском СИЗО.