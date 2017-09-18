Россельхознадзор забраковал молоко и мясо из Беларуси 5 18.09.2017, 18:59

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Ведомство запретило ввоз в РФ 60 тонн продукции.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз в Россию около 60 тонн продукции животного происхождения белорусского производства, сообщает interfax.by.

"Так, при контроле сухой пахты общим весом 20 тонн, направлявшейся во Владимирскую область, установлено, что согласно ветеринарному сертификату от 13 сентября производителем продукции был указан филиал "Лепельский МКК" ОАО "Витебский мясокомбинат. В то же время на маркировочных этикетках перевозимой продукции оказалось указано ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в отношении Лепельского молочно-консервного комбината действуют временные ограничения на поставку продукции на территорию России.

Несоответствие дат изготовления продукции, указанных на маркировочных этикетках, датам, заявленным в ветеринарном сертификате от 14 сентября, послужило основанием для запрета ввоза 19,5 тонн охлажденного мяса птицы производства могилевского ЗАО "Агрокомбинат Заря". Мясо перевозилось в Смоленск.

При осуществлении контроля сухого обезжиренного молока весом 20 тонн, выработанного Ивановским цехом ОАО "Березовский сыродельный комбинат", на упаковке видимой части груза были обнаружены следы срывов старых и наклейки новых маркировочных этикеток, что могло свидетельствовать о перемаркировке продукции.

"Все указанные грузы возвращены отправителям", - сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.