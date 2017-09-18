закрыть
18 сентября 2017, понедельник, 21:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россельхознадзор забраковал молоко и мясо из Беларуси

5
  • 18.09.2017, 18:59
  • 3,256

Ведомство запретило ввоз в РФ 60 тонн продукции.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз в Россию около 60 тонн продукции животного происхождения белорусского производства, сообщает interfax.by.

"Так, при контроле сухой пахты общим весом 20 тонн, направлявшейся во Владимирскую область, установлено, что согласно ветеринарному сертификату от 13 сентября производителем продукции был указан филиал "Лепельский МКК" ОАО "Витебский мясокомбинат. В то же время на маркировочных этикетках перевозимой продукции оказалось указано ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в отношении Лепельского молочно-консервного комбината действуют временные ограничения на поставку продукции на территорию России.

Несоответствие дат изготовления продукции, указанных на маркировочных этикетках, датам, заявленным в ветеринарном сертификате от 14 сентября, послужило основанием для запрета ввоза 19,5 тонн охлажденного мяса птицы производства могилевского ЗАО "Агрокомбинат Заря". Мясо перевозилось в Смоленск.

При осуществлении контроля сухого обезжиренного молока весом 20 тонн, выработанного Ивановским цехом ОАО "Березовский сыродельный комбинат", на упаковке видимой части груза были обнаружены следы срывов старых и наклейки новых маркировочных этикеток, что могло свидетельствовать о перемаркировке продукции.

"Все указанные грузы возвращены отправителям", - сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются