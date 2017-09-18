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В Минске такси стоит дороже, чем в Бангкоке

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  • 18.09.2017, 19:21
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Составлен рейтинг стоимости услуг такси в популярных городах мира.

На днях британский автомобильный сервис Carspring опубликовал рейтинг стоимости такси в популярных городах мира. К сожалению, в нем не оказалось Минска. Tio.by исправил недочет и сравнили минские цены с мировыми.

Журналисты ориентировались на основной критерий британского сервиса – сколько стоит поездка в три километра, – а также среднюю стоимость поездки от центра до аэропорта.

Вот что получилось. Цены в таблице указаны в долларах.

Самое дорогое такси до аэропорта в японском Токио: 189,91$, а в городской черте за три километра больше всего готовьтесь выложить в швейцарском Цюрихе – 25,25$.


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