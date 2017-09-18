Завораживающий фоторепортаж с международного фестиваля огня в Минске
18.09.2017, 19:54
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В Минск приехали укротители огня из Польши, Украины, России, Италии и Франции.
Фестиваль огня «МИФФ-2017» продолжался в Столичное парке Dreamland три дня - с 15 по 17 сентября. За это время мастерство обращаться с огнем показали более 100 артистов из Беларуси, Украины, России, Польши. Что они только не вытворяли! Жонглировали и плевались огнем, танцевали в светящихся костюм - словом, удивляли зрителей, как могли, пишет kp.by.
Специальными гостями фестиваля стали театры огня Lucignolo eccentrico (Италия) и Quarante Quatre (Франция). Кроме них в Минск снова приехал знаменитый выдыхатель огня и Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса украинец Сергей Порицкий. Он прославился под псевдоним Zerg и удостоился мировой славы за самое большое количество Огнева шаров и самый длинный выдох огнем (10,5 секунд).
И хотя Сентябрьские вечера в Минске уже нельзя назвать теплыми, на фестивале было горячо! Здесь нечего рассказывать - это надо было видеть!