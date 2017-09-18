Завораживающий фоторепортаж с международного фестиваля огня в Минске 18.09.2017, 19:54

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Фото: Сергей ГАПОН

В Минск приехали укротители огня из Польши, Украины, России, Италии и Франции.

Фестиваль огня «МИФФ-2017» продолжался в Столичное парке Dreamland три дня - с 15 по 17 сентября. За это время мастерство обращаться с огнем показали более 100 артистов из Беларуси, Украины, России, Польши. Что они только не вытворяли! Жонглировали и плевались огнем, танцевали в светящихся костюм - словом, удивляли зрителей, как могли, пишет kp.by.

Специальными гостями фестиваля стали театры огня Lucignolo eccentrico (Италия) и Quarante Quatre (Франция). Кроме них в Минск снова приехал знаменитый выдыхатель огня и Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса украинец Сергей Порицкий. Он прославился под псевдоним Zerg и удостоился мировой славы за самое большое количество Огнева шаров и самый длинный выдох огнем (10,5 секунд).

И хотя Сентябрьские вечера в Минске уже нельзя назвать теплыми, на фестивале было горячо! Здесь нечего рассказывать - это надо было видеть!

Минчан ожидало завораживающее зрелище!

Фото: Сергей ГАПОН

За три фестивальных дня в Минске выступило более 100 артистов.

Фото: Сергей ГАПОН

Артисты не просто жонглировали огнем - они показывали мини-спектакли.

Фото: Сергей ГАПОН

Жутковатые, но эффектные персонажи в световых костюмах привели зрителей в восторг.

Фото: Сергей ГАПОН

Такая обжигающая красота!

Фото: Сергей ГАПОН

Ослепительное шоу продолжалось пару часов.

Фото: Сергей ГАПОН

От сцены веяло жаром.

Фото: Сергей ГАПОН

Мурашки по спине - так это красиво!

Фото: Сергей ГАПОН

Бесстрашные артисты разукрасили вечерний парк огненными росчерками. Фото: Сергей ГАПОНБесстрашные артисты разукрасили вечерний парк огненными росчерками.

Фото: Сергей ГАПОН

И это не компьютерные спецэффекты из крутого боевика - все по-настоящему!

Фото: Сергей ГАПОН

В Минске свое мастерство показали лучшие представители этого пламенного вида искусства - театра огня.

Фото: Сергей ГАПОН

Зрители находились близко к сцене - могли ощущать запах керосина и тепло огня.

Фото: Сергей ГАПОН