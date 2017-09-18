На учениях «Запад 2017» испытали реактивный танк Т-80 9 18.09.2017, 20:10

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Фото: Алексей Иванов/ «ТРК Звезда»

Т-80 — первая в мире серийная бронемашина с газотурбинной силовой установкой со встроенной динамической защитой

На российско-белорусских военных учениях «Запад 2017» испытан танк Т-80 — первая в мире серийная бронемашина с газотурбинной силовой установкой со встроенной динамической защитой, информирует еizvestia.com.

Т-80, созданный на основе Т-64, выпускался до 1998 года, в 2007-м машину заменили на дизельные Т-72. В настоящее время машина выводится с хранения и возвращается в войска в варианте Т-80БВМ, унифицированном по прицелам и защите. Ее недостатки — высокие стоимость двигателя и расход топлива, достоинства — хорошая переносимость жары и морозов.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».