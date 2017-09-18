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Власти приготовили «сюрприз» для жителей частного сектора Минска

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  • 18.09.2017, 20:15
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К концу 2017 года для Минска разработают новые правила застройки частного сектора.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павла Лучиновича.

За 8 месяцев текущего года на территории города разработано 26 проектов градостроительного планирования, которые в настоящее время находятся на согласовании в различных организациях. Площадь покрытия детальными планами составила порядка 26 000 га, или 75% территории города.

— Мы прошли период пика общественных обсуждений. Большой общественный резонанс вызвали обсуждения по ПДП ул. Калиновского, Сельхозпоселка, Осмоловки и др., — отметил Павел Лучинович. — Важнейшая работа, которую мы заканчиваем в нынешнем году, — правила застройки Минска. Это сборник нормативов, которые определят его дальнейшее развитие. Разработка таких нормативов вызвана особенностью столицы — республиканские нормы часто не позволяют городу нормально развиваться. Кроме этого, в нынешнем году будет завершена работа по разработке правил застройки усадебных территорий.


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