Эксперт назвал шесть простых вещей, которые способствуют карьерному росту 6 18.09.2017, 20:22

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Большие достижения складываются из множества маленьких стараний.

Конечно, чтобы добиться успеха в карьере, можно браться за несколько важных проектов одновременно и работать, не покладая рук. Но есть и другой способ профессионального развития и роста – двигаться вперед короткими, но уверенными шагами.

Эксперт портала The Muse (перевод — nv.ua) Ричард Мой называет несколько простых вещей, которые не требуют много потраченного времени и усилий, но способствуют карьерному росту.

1. Пригласите на кофе руководителя. Не бойтесь позвать непосредственного руководителя или коллег на более высокой должности на кофе-брейк. Во время неформальной беседы коллеги могут поделиться с вами своим ценным опытом, а вы можете показать себя с лучшей стороны. Чем лучше коммуникация с коллегами, особенно с руководством, тем более вы кажетесь перспективным сотрудником.

2. Записывайте свои достижения. Не думайте, что сможете запомнить все свои успешные проекты и профессиональные победы. Записывайте их в блокноте или документе на компьютере. Это поможет не только в обновлении резюме, но и позволит отслеживать собственный прогресс и показывать его руководству с целью получения новой должности.

3. Общайтесь с разными людьми в компании. Не ограничивайтесь коммуникацией с коллегами только из своего отдела. Общайтесь с сотрудниками из других отраслей. Это откроет вам возможности для работы над новыми задачами, возможно, они заинтересуют вас больше вашей текущей работы и станут билетом в новый профессиональный мир.

4. Чаще высказывайте свое мнение. Не бойтесь заявить о своей точке зрения. Во время встречи с руководством, летучки с сотрудниками или просто в процессе выполнения задач. Так вы покажете коллегам, что вас действительно беспокоит предмет обсуждения. Для руководства это знак, что вы ценный сотрудник. К тому же, озвученная вами идея может быть действительно оригинальной и эффективной. Не бойтесь говорить, что думаете.

5. Используйте свободное время для изучения чего-нибудь нового. Если у вас есть лишних 10 минут между обедом и рабочим совещанием, вместо проверки соцсетей вы можете потратить это время на просмотр познавательной лекции или чтение статьи.

6. Бросайте себе вызовы. Если на работе вам стало скучно, значит вперед вы не движетесь и профессионально не растете. Находите вопросы, требующие решения. Проявляйте инициативу. Говорите начальству о том, какую идею вы хотели бы воплотить. Рискуйте. Двигаться по карьерной лестнице вы будете лишь тогда, когда ваш мозг будет постоянно чем-то занят.