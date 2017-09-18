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Владимиру Некляеву на Окрестина не позволяют пользоваться ручкой

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  • 18.09.2017, 20:38
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Владимир Некляев

Семья одного из лидеров БНК до сих пор не знает подробностей задержания и причины ареста политика.

Ольга Некляева, жена одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева, сегодня отнесла передачу мужу в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, передает «Радыё Свабода».

Поэт и политик перестал выходить на связь с утра 15 сентября. Позже Ольга Некляева узнала от дежурного адвоката из суда Советского района Минска, что он был задержан и осужден на семь суток административного ареста.

Ранее Владимир Некляев жаловался на состояние своего здоровья, в частности на повышенное давление.

«Я спросила об этом, меня заверили, что давление нормальное, таблетки дают, - сказала Ольга Некляева. - Единственное, чего, по моей информации, вновь лишили, - это ручки. Передала сегодня карандаш, посмотрим, донесут ли. По крайней мере взяли ... »

По этой причине заключенный поэт не смог написать домой ни одного письма, а Ольга Некляева до сих пор не знает подробностей задержания и причины наказания мужа.

«Да нет, откуда же я могу взять эти подробности? - сетует женщина. - Только от него. Сегодня также попытается к нему пробиться адвокат, но неизвестно, допустят или нет. Может, тогда и появятся какие-то новые детали».

Владимира Некляева арестовали за участие в Акции предупреждения 8 сентября в Минске против российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Организатором протеста был Белорусский Национальный Конгресс.


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