Как развивался немецкий футбол и влиял на белорусов 18.09.2017, 22:31

Александр Глеб

Молодые футболисты борисовского БАТЭ – Василий Хомутовский и Александр Глеб стали первопроходцами Бундеслиги.

Рассказ Андрея Козлова by.tribuna.com о простой системе величия немецкого футбола и о том, как там было хорошо (и даже замечательно) белорусским талантам: Александру Глебу, Василию Хомутовскому и другим.

Сюита Дворцовых парков (Верхний, Средний и Нижний), которая начинается в районе главного железнодорожного вокзала, пронизывает центральную часть Штутгарта. Несложно предположить, что визитер, который впервые приехал в город, отправляется изучать окрестности именно по нехитрому маршруту, сформированному рекой Неккар. Однако любителям спорта интересны не изгибы голубой артерии региона или пасторальность ее окрестностей, а достопримечательности, что находятся за излучиной. В частности, знаменитый стадион «Mercedes-Benz Arena». Дважды он принимал матчи чемпионата мира (4 игры в 1974 году и 6 матчей в 2006-м) и однажды – чемпионата Европы (1988, 2). Название комплекс получил в 2008 году: согласно договору, имя знаменитой автомобильной марки закрепилось за стадионом на 30 лет.

«Мерседес» здесь фигурирует не случайно, ведь именно в Штутгарте находится штаб-квартира концерна. Впрочем, с 1993 по 2008 годы арена называлась «Готтлиб-Даймлер-Штадион», и именно с этим названием у всех ассоциируются успехи футболистов «Штутгарта» начала нулевых, когда там играл белорусский полузащитник Александр Глеб.

Если бы он остался в БАТЭ, то могло ничего не получиться

В 2001 году, покинув «Айнтрахт», Феликс Магат возглавил «Штутгарт». Он не побоялся делать ставку на молодежь, поэтому в той команде заблистала целая плеяда вундеркиндов: Глеб, Кевин Кураньи, Филипп Лам и вратарь Тимо Хильдебранд. Ветераны швабов, болгарин Красимир Балаков и хорват Звонимир Сольдо стали во многом помощниками рулевого в плане коммуникации с подрастающим поколением. Результатом работы «железного Феликса» – так коуча прозвали за сумасшедшие физические нагрузки и жесткую дисциплину – стало второе место в Бундеслиге-2002/23.

Уроженец украинского Закарпатья Иван Цынк переехал в Штутгарт еще до распада Советского союза, в 1990-м, и живет здесь по сей день. Он становился свидетелем победы местного клуба в Бундеслиге-1997, Кубке Германии-1997 и Суперкубке-1992. За шесть лет работы в академии «Штутгарта» он посетил 250 (!) турниров и приложил руку к воспитанию звезд немецкого футбола – Тимо Вернера, Сержа Гнабри и Джошуа Киммиха. Видел Иван и первые шаги тогда еще известного лишь узкому кругу специалистов Александра Глеба, только-только переехавшего из борисовского БАТЭ.

«Саша – это, конечно, талантливейший футболист и человек. Помню, как юношеская сборная Беларуси играла против немцев, и во время того поединка хавбека отметили все скауты, заглянувшие на матч. В первое время в Германии полузащитнику было очень трудно – многое в системе игры он не понимал. Балаков поначалу ему очень помог, так как немного владел русским. Сашка технически был прекрасен, а вот тактически… Но через три года стал лучшим в бундеслиге центральным полузащитником. Если бы он остался в БАТЭ, то могло ничего не получиться», – рассуждает Цынк.

Славик, по-моему, так и остался «младшим братом Ретвит

В ресторане «Штутгарта», где после матча собираются футболисты, тренерский штаб, агенты, красуется портрет Александра Глеба, самой яркой звезды той молодой команды. Лучшего белорусского футболиста XXI века в городе считают своим, ведь первые шаги в европейском футболе он делал именно здесь. О БАТЭ же в Европе станут узнавать чуть позже, когда в сезоне-2001/02 команда из Борисова сыграет с «Миланом» в Кубке УЕФА, а «россонери», в свою очередь, заберут в Ломбардию Виталия Кутузова…

В те годы в «Штутгарте» пытался заиграть и младший брат Александра Глеба – Вячеслав. За основную команду он не провел ни матча, после чего пытался закрепиться в «Гамбурге», где провел три игры, а в 2007-ом во «Франкфурте» сыграл 7 поединков.’

«Славик, по-моему, так и остался «младшим братом». Саша его немного перехвалил, хотя Слава тоже талант. Но ему нужно было поработать, а когда тебя постоянно хвалят, то мотивация пропадает. Глеб-старший трудился в конкурентной среде и добился успеха. Можно привести пример сыновей Беккенбауэра и Мюллера, которые не заиграли в «Штутгарте» еще в юношеском возрасте. Одной фамилии оказалось недостаточно. Фамилия – это хорошо, но она не автоматический пропуск в большой футбол. Алекс Глеб – свой? Да, потому что он пришел сюда молодым и научился здесь играть во взрослый футбол», – сказал Цынк.

В 2007 году «Штутгарт» победил в Бундеслиге, а молодой форвард команды Марио Гомес стал лучшим футболистом Германии. Но с каждым следующим сезоном дела у швабов шли все хуже. После успешной работы с Магатом и прибыльной трансферной компании руководители «Штутгарта» продолжили делать ставку на молодежь.

Однако как только тот или иной футболист раскрывался и выходил на пик формы, его продавали в более статусную дружину. То была неверная философия, ведь с каждым сезоном после победы в 2007-м швабы падали все ниже, пока по итогам сезона-2015/16 не вылетели во вторую Бундеслигу. В конце нулевых картину кардинально не изменили даже Александр Глеб, вернувшийся ненадолго в аренду, и российский форвард Павел Погребняк.

***

Как раз в тот год, когда Германия провалилась на Евро-2000, белорусы стали активно пробовать силы в Бундеслиге. В 90-х тоже случались попытки наших футболистов закрепиться в Германии, но, по большому счету, они были неудачными.

Молодые футболисты борисовского БАТЭ – вратарь Василий Хомутовский и полузащитник Александр Глеб не побоялись стать первопроходцами. Первый подписал контракт с «Вальдхофом» из Мангейма, а второй попал в систему «Штутгарта», став впоследствии его легендой.

– На тот момент не представлял, что такое вторая немецкая Бундеслига, – вспоминает Хомутовский. – По сути, это один из ведущих континентальных турниров по общему уровню, зрительскому ажиотажу и инфраструктуре. Там все очень профессионально. Ты быстро меняешь менталитет и понимаешь, что такое профессионализм. В тот год сыграл только два матча – один из них с «Нюрнбергом», в котором меня заметил Валерий Газзаев и пригласил в московское «Динамо». Тогда я хотел играть и развиваться как футболист, поэтому дал добро на переход. Мой первый год в Германии, конкуренция и два матча в немецком чемпионате позволили прибавить в уровне вратарского мастерства, в психологии, в мотивации.

Думаю, нужно было оставаться и дальше биться за место в составе – у меня ведь действовал трехлетний контракт. Кстати, именно тогда мне впервые пришел вызов в национальную команду. Мне 22, главный тренер и тренер вратарей «Мангейма» подходят и говорят, что знают о вызове в сборную, но рассчитывают поставить в стартовый состав на следующую игру чемпионата. Тем не менее принял решение лететь на помощь белорусам. Сейчас думаю, что нужно было оставаться, ведь если играешь хорошо в клубе, то вызов в сборную все равно придет. Я бы получал шансы, так как бился за выход в Бундеслигу. В тот год стали четвертыми, отстав на очко от третьего места, которое выводило в элиту. На повышение тогда пошли «Нюрнберг», «Боруссия» и «Санкт-Паули».

Второй шанс заиграть в Германии у Хомутовского появился в 2008-м. После удачного периода в румынском «Стяуа», российской «Томи» и, конечно, успешных игр за сборную Василий подписал контракт с командой «Карл Цейсс» из Йены. К этому моменту завершился первый круг, но кипер провел серию хороших матчей – помог команде выйти в полуфинал Кубка Германии, получил капитанскую повязку, и даже был признан лучшим вратарем второй Бундеслиги по опросу авторитетного издания «Kikker».

– Во мне жило ощущение недосказанности и огромное желание вернуться в топовый чемпионат, в Германию, – продолжает Хомутовский. – Это значит, что не зря все эти годы пахал, конкурировал, стремился. То, что мне доверили капитанскую повязку буквально через пятнадцать матчей, – это было невероятно! Голкипер, иностранец… Считал это признанием заслуг, эдаким комплиментом- благодарностью за работу, – подчеркивает Хомутовский.

После сезона в «Карл Цейсс» Хомутовский откликнулся на предложение «Аугсбурга», также команды второй Бундеслиги. Но после двух игр против «Нюрнберга» и «Байера» пришлось на год покинуть футбол – вратаря вывел из строя разрыв связок плеча…

– После операции пришлось восстанавливаться целый сезон, хотя мне не гарантировали стопроцентный набор формы даже с учетом хирургии, – вспоминает Хомутовский. – Пока возвращал кондиции, в команде сменился тренер, кроме того на мое место пришел вратарь из «Вольфсбурга» Симон Йенч. Когда же вернулся в строй, дела у команды шли хорошо, и повода менять что-то у наставника не было. После тяжелой операции я начинал все с нуля, главным на тот момент для меня было просто снова заиграть.

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Вячеслав Глеб, Виталий Родионов и Геннадий Близнюк закрепиться в Бундеслиге не смогли. Антон Путило неплохо проявил себя во «Фрайбурге», перед этим мелькнув «Гамбурге», но также громкой славы не снискал. Что до Дмитрия Хлебосолова, то на его счету лишь одна игра за дрезденское «Динамо» во второй Бундеслиге. Посему справедливо утверждать, что минувшее десятилетие эрой белорусов в немецком первенстве не стало.

Белорусы в Бундеслиге в 21-м веке:

Впрочем, новое время дало нашим соотечественникам шанс на написание истории с чистого листа. В 2015 году на просмотр в Штутгарт приезжал Кирилл Кириленко, нынче защищающий цвета брестского «Динамо». Форвард появился на свет в 2000-м, то есть в год, когда в «Штутгарте» заиграл Александр Глеб. Позже появилась информация об интересе к вундеркинду со стороны главного открытия Бундеслиги-2016/17 – «Лейпцига», где Кирилл также проходил просмотр.

– Предпочел бы называть те визиты Кирилла стажировками – уточняет Николай Шпилевский, в начале века способствовавший попаданию Глеба в систему швабов. – Из-за возраста и легионерского статуса Кириленко не имел прав на профессиональные выступления в Германии. Хотя со «Штутгартом» есть предварительные договоренности – Кирилл заинтересовал руководство команды. Посмотрим, как форвард будет выглядеть в 18 лет, и, основываясь на этом, примем решение о дальнейших карьерных шагах. Пока же у нападающего цель одна – играть и вырасти в хорошего футболиста клуба «Динамо-Брест». У него есть природное чувство гола, и это реально стоит дорогого. Будем надеяться, что из него созреет хороший нападающий, тем более такое амплуа в нашей стране в дефиците…

Летом 2017 года далекий от боевого состав сборной Германии победил на Кубке конфедераций, а молодежная команда, ослабленная из-за вызова многих футболистов в главную, все равно стала лучшей в Европе в возрасте U-21. Кроме того, Германия – победитель последнего чемпионата мира (Бразилия, 2014) и фаворит грядущего (Россия, 2018). Любопытно, но прорыв был осуществлен не благодаря, а вопреки реалиям.

В 2000 году Португалия, Румыния и Англия, сами того не зная, инициировали настоящую революцию в немецком футболе. На Евро-2000 Германия замкнула группу вслед за названными командами, после чего немцы инициировали серию глобальных реформ. Главную проблему специалисты увидали в инертном развитии детско-юношеского футбола – и, как выяснилось совсем скоро, диагноз оказался верен. С тех пор юные спортсмены региона стали расти в большой конкурентной среде. Какими способами этого добились?

Первое, на что обратили внимание в Германии – это на работу профессиональных клубов с детскими тренерами. Второе – на кропотливую селекцию в возрасте от 11 лет. Немецкая футбольная федерация запустила программу поддержки талантов, согласно которой клубы обязали внимательно относиться к своим академиям. То бишь, оснащать комплексы синтетическими и натуральными полями, «пропатчивать» тренажерные залы, заключать договоры с общеобразовательными школами, медицинскими центрами. Кроме того, пристальное внимание было уделено лицензированию тренеров, физиотерапевтов, психологов, в штате академии и детских команд. Руководить же проектами обязали исключительно специалистов с дипломами категории PRO. Другими словами, основу футбола Германии в XXI веке составили детские школы – у каждой округи их нынче порядка 60-70. Всего же футбольных заведений в Германии для юных Гетце и Ройсов 27 тысяч! Просмотром подшефных хозяйств занимаются профессионалы из так называемых «опорных пунктов» – центров по отслеживанию роста талантов.

— Тренеры собирают 200 человек из регионов и устраивают просмотр. Если ребенок в порядке, то он получает дополнительную тренировку, – рассказывает Иван Цынк. – То есть он занимается и в своей детской команде, и в большом клубе. Те, кто до 2004 года успел приехать в Германию из Восточной Европы, еще имели шанс заиграть на новом месте. Но потом стало хватать здешних футболистов. Ведь суть немецкой системы заключается в том, что с самых маленьких возрастов с командами работает тренер с лицензией. В Германии 10 лиг, и даже командами U-5 должен руководить «подтвержденный» специалист.

— Лицензию сложно получить?

— Необходимо отучиться порядка двух лет. Когда обучаем детей, то не работаем на результат, мол, обязаны выиграть. Готовим футболиста, чтобы он был креативным, понимал систему игры. И это главное отличие от воспитания в постсоветских странах.

После принятия программы развития футбола командам в Германии было непросто. Чтобы насытить клубы соответствующей инфраструктурой, пришлось делать ставку на доморощенных футболистов. Поэтому после триумфа «Баварии» в финале Лиги чемпионов-2001 следующего немецкого успеха на клубном уровне пришлось ждать дюжину лет. Да и сборную в ту пору бросало то в жар, то в холод. На мундиале в Японии и Южной Корее бундестим стала серебряным призером, уступив лишь Бразилии, где блистал Роналду.

Но тот успех ковало еще старое поколение футболистов: Оливер Кан, Дитмар Хаманн, Бернд Шнайдер, Оливер Нойвилль… Потом же, на Евро-2004, Германия не вышла из группы вместе с дебютантами из Латвии. И лишь с 2006 года, когда и проходил домашний чемпионат мира, немцы стали неизменно попадать в призы всех топ-турниров. ЧМ-2006 – бронза, ЧЕ-2008 – серебро, ЧМ-2010 – бронза, ЧЕ-2012 – бронза, ЧМ-2014 – золото, ЧЕ-2016 – бронза. Россыпь талантов в Германии на сегодня – фантастическая. Поколения не успевают сменять одно другое.

«Здесь нужно каждый день доказывать, что ты лучший. И я очень хочу, чтобы как можно больше молодых футболистов не боялись ехать в Бундеслигу, ведь там они определенно станут сильнее. В Германии никто никому ничего не объясняет, но ты попадаешь в эту систему, и она тебя меняет. Непроизвольно. Ты смотришь, кто и как работает, подстраиваешься под правила. Если есть шанс ехать в Германию – это нужно делать. Биться, цепляться… И за короткий период времени каждый поймет, что такое сила характера и сила духа», – подводит итог Василий Хомутовский.