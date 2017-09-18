Минобороны Украины: Россия пыталась привлечь на «Запад-2017» силы из Донбасса 18.09.2017, 21:15

Украина получила данные разведки.

Россия планировала привлечь к российско-белорусским военным учениям «Запад-2017» силы, которые находятся на территории украинского Донбасса, заявил «Радыё Свабода» пресс-секретарь министерства обороны Украины в вопросах антитеррористической операции Андрей Лысенко.

Но, по его словам, эти подразделения не смогли выполнить задание из-за недостатка топлива и неисправности техники.

«Мы сейчас видим, что пытались привлечь к этим учениям российско-оккупационные войска в Донбассе. Мы получили данные разведки, большинство колон, которые должны были выйти в пункты для выполнения параллельных задач в рамках учений «Запад - 2017», они просто не доехали, так как почему-то закончилось топливо. В одном из подразделений на Луганщине, которое имело в своем составе 11 танков, всего три танки были способны последовать и выполнять задания, все остальные неисправные»- рассказал Андрей Лысенко.

По его данным, анализ техники двух военных корпусов группировок «ДНР» и «ЛНР» свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности.

Российская сторона эти заявления пока не комментировала, но Москва отвергает поддержку боевиков на территории Донбасса.

Как утверждает Лысенко, сейчас на неподконтрольной Киеву части украинского Донбасса остается 2900 кадровых российских военных.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».