Россельхознадзор усилил контроль за продукцией двух белорусских предприятий 1 18.09.2017, 21:38

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Поставки молочных комбинатов находятся на усиленном лабораторном контроле.

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией, поставляемой с двух молочных комбинатов Беларуси. Как сообщает interfax.by, в сухом обезжиренном молоке, выработанном компанией "Бабушкина крынка" (Быховский филиал), обнаружены остатки тилкомизина.

В сухом молоке Лидского молочно-консервного комбината выявлены остатки линкомицина. Теперь поставки продукции этих предприятий находятся на усиленном лабораторном контроле.

Аналогичное решение принято и в отношении продукции компании "Чизмастер", в рыбе которой обнаружены листерии.