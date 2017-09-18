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Россельхознадзор усилил контроль за продукцией двух белорусских предприятий

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  • 18.09.2017, 21:38
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Поставки молочных комбинатов находятся на усиленном лабораторном контроле.

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией, поставляемой с двух молочных комбинатов Беларуси. Как сообщает interfax.by, в сухом обезжиренном молоке, выработанном компанией "Бабушкина крынка" (Быховский филиал), обнаружены остатки тилкомизина.

В сухом молоке Лидского молочно-консервного комбината выявлены остатки линкомицина. Теперь поставки продукции этих предприятий находятся на усиленном лабораторном контроле.

Аналогичное решение принято и в отношении продукции компании "Чизмастер", в рыбе которой обнаружены листерии.


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