Что успешные люди делают по вечерам?6
- 18.09.2017, 21:50
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Три вещи, которые руководители и бизнесмены делают перед сном.
Давно известно, что успешные люди рано встают. Но никто не рассказывает, чем они занимаются вечером. Сайт sravni.ru рассказало 3 вещах, которые руководители и бизнесмены делают перед сном.
1. Они готовятся к утреннему штурму
Дипломат Бенджамин Франклин каждый вечер спрашивал себя: «Что я сделал сегодня? Какую пользу я принёс?». Он анализировал, что получилось, а что — нет. Он видел свои достижения и составлял план на следующий день. Во время сна подсознание может автоматически вас готовить к работе утром. Вы можете проснуться с хорошими идеями по решению запланированных дел.
2. Они рано ложатся спать, чтобы новый день начать раньше других
Многие успешные люди ложатся рано спать, чтобы раньше проснуться. Это их ключ к успеху. Пока другие спят — они уже работают. Это дополнительное преимущество. Например, главный редактор The Huffington Post Арианна Хаффингтон вечером пьёт чай, принимает ванну и выключает электронные гаджеты. Это позволяет ей расслабиться перед самым важным — сном.
Известно, что Людвиг ван Бетховен ложился спать в 9–10 часов вечера, а просыпался на рассвете. Также поступают: писатель Харуки Мураками, гендиректор Apple Тим Кук, председатель совета директоров Starbucks Ховард Шульц и другие.
3. Они спокойно проводят вечер
Успешные люди стараются провести вечер просто и спокойно. Важно сделать что-то приятное вечером перед сном — почитать книгу, провести время с семьёй или посмотреть любимый фильм.
5 простых шагов к лучшему завершению дня
- Ложиться спать и вставать как можно раньше в одно время каждый день.
- Выключать все электронные приборы (смартфон, компьютер, телевизор) как минимум за час до сна. Этот час посвятить чтению или общению с близкими.
- Проанализировать прошедший день.
- Составить план на утро.
- Обнять подушку и заснуть.
Эти пять шагов помогут вам расслабиться перед сном, а подсознанию подумать о завтрашнем дне. Это повышает шансы на успех.