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Что успешные люди делают по вечерам?

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  • 18.09.2017, 21:50
  • 7,211

Три вещи, которые руководители и бизнесмены делают перед сном.

Давно известно, что успешные люди рано встают. Но никто не рассказывает, чем они занимаются вечером. Сайт sravni.ru рассказало 3 вещах, которые руководители и бизнесмены делают перед сном.

1. Они готовятся к утреннему штурму

Дипломат Бенджамин Франклин каждый вечер спрашивал себя: «Что я сделал сегодня? Какую пользу я принёс?». Он анализировал, что получилось, а что — нет. Он видел свои достижения и составлял план на следующий день. Во время сна подсознание может автоматически вас готовить к работе утром. Вы можете проснуться с хорошими идеями по решению запланированных дел.

2. Они рано ложатся спать, чтобы новый день начать раньше других

Многие успешные люди ложатся рано спать, чтобы раньше проснуться. Это их ключ к успеху. Пока другие спят — они уже работают. Это дополнительное преимущество. Например, главный редактор The Huffington Post Арианна Хаффингтон вечером пьёт чай, принимает ванну и выключает электронные гаджеты. Это позволяет ей расслабиться перед самым важным — сном.

Известно, что Людвиг ван Бетховен ложился спать в 9–10 часов вечера, а просыпался на рассвете. Также поступают: писатель Харуки Мураками, гендиректор Apple Тим Кук, председатель совета директоров Starbucks Ховард Шульц и другие.

3. Они спокойно проводят вечер

Успешные люди стараются провести вечер просто и спокойно. Важно сделать что-то приятное вечером перед сном — почитать книгу, провести время с семьёй или посмотреть любимый фильм.

5 простых шагов к лучшему завершению дня

- Ложиться спать и вставать как можно раньше в одно время каждый день.

- Выключать все электронные приборы (смартфон, компьютер, телевизор) как минимум за час до сна. Этот час посвятить чтению или общению с близкими.

- Проанализировать прошедший день.

- Составить план на утро.

- Обнять подушку и заснуть.

Эти пять шагов помогут вам расслабиться перед сном, а подсознанию подумать о завтрашнем дне. Это повышает шансы на успех.


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