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Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом»

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  • 18.09.2017, 22:16
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Перелетевшие через воздушную границу Литвы военные самолеты отклонились от маршрута «из-за погодных условий».

Самолеты, как пояснили в военном ведомстве, отклонились от маршрута из-за «грозового фронта», который «прямо угрожал безопасности» Ил-76 и «их экипажам» сообщает РБК.

«Претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» в Минобороны РФ расценили как «полититизированные и не соответствующие действительности».

Два Ил-76, по данным Минобороны, «выполняли плановый перелет с аэродрома Таганрог в Ростовской области на аэродром Черняховск в Калининградской области. Маршрут полета, как уточнили в министерстве, «проходил над нейтральными водами Балтики в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства».

18 сентября, в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что российские Ил-76 нарушили воздушное пространство страны. Это, как уточнили в ведомстве, произошло 16 сентября. В этот день, по данным Вильнюса, российские самолеты находились в воздушном пространстве республики до двух минут. В связи с этим МИД Литвы вызвал посла России в Литве Александра Удальцова. Из-за инцидента ему была вручена соответствующая нота.


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