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Украина, Молдова и Грузия разработают план вступления в ЕС

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  • 18.09.2017, 22:45

Cтраны обратятся к Европарламенту для принятия резолюции о политической поддержке трех государств.

Представители Молдовы, Украины и Грузии планируют обратиться в Европейский парламент с просьбой разработать дорожную карту вступления стран в Европейский Союз. Об этом liga.net вице-спикер парламента Молдовы Юрие Лянке по результатам встречи с представителями законодательных органов Украины, Молдовы и Грузии в Италии.

Кроме того, страны обратятся к Европарламенту для принятия резолюции о политической поддержке трех государств.

"Была также достигнута договоренность о том, что парламенты Украины, Молдовы и Грузии разработают план совместных мероприятий по трехстороннему сотрудничеству в сфере гармонизации национальных законодательств в соответствии с европейскими стандартами и реализации совместных инфраструктурных проектов и проектов в сфере энергетической безопасности", - отметил Лянке.


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