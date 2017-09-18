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Белорусы платят в пенсионный фонд, а в нем – нет денег

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  • 18.09.2017, 22:02
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Государство должно создать условия, чтобы людям было выгодно откладывать на пенсии.

«Если оставлять пенсионный возраст на нынешнем уровне, а в пенсионный фонд нет достаточных поступлений, то придется понижать пенсии. Потому что денег не хватает, чтобы раздавать пенсионерам». Так год назад Лукашенко рассуждал о необходимости повысить пенсионный возраст.

Возраст в результате повысили

Вот только денег на выплату пенсий по-прежнему не хватает. Расходы в Фонде социальной защиты населения за первое полугодие превысили поступления на $ 174,5 млн. По Минфину, недостаток финансировался за счет кредита из республиканского бюджета. Специалисты предполагают, что основная причина дефицита заключается в демографии, передает «Белсат».

«У нас очень массивная когорта людей выходит на пенсию. Вместо них на рынок труда приходит, напротив, очень малочисленная когорта. То есть у нас появляется все больше пенсионеров, а вот трудоспособное население наоборот снижается», – поясняет экономист Екатерина Борнукова.

Планировалось, что в Фонде соцзащиты будет профицит

То есть превышение дохода над расходами – размером $ 139,5 млн. Однако вместо профицита пока наблюдается почти в полтора раза больший дефицит. Официальные власти объясняют это отсутствием значительных объемов бюджетных субвенций, которые были в 2016 году.

«При утверждении бюджета фонда учитывали рост ВВП. Но с учетом его динамики за прошлый год, фонд зарплат стал совсем другой и составил Br 31 млрд вместо Br 34 млрд, что отрицательно повлияло на доходы фонда», – отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Правительство планировало, что в прошлом году ВВП Беларуси вырастет на 0,3%, однако по факту экономика, наоборот, только сократилась на 2,6%.

Связывать проблемы пенсионного фонда только с экономикой – не стоит

«Мы должны начинать создавать накопительные схемы как можно раньше. Но это невозможно без роли государства – именно оно должно обозначить правила игры и создать соответствующие условия, чтобы людям было выгодно откладывать на пенсии», – добавила Екатерина Борнукова.

А пока государство с помощью субвенций пытается как-то удержать действующий пенсионный фонд и начинает ограничивать доступ к трудовым пенсиям, средний размер выплат не меняется уже почти год. За 10 месяцев они увеличились лишь на 1,08% – и это без учета инфляции. За это же время на несколько процентов выросли цены продуктов и лекарств. Также не растут стипендии и социальные выплаты.

А пока никаких предпосылок для изменения ситуации не прогнозируется, то и увеличения размера пенсий, стипендий и пособий в ближайшее время ждать точно не стоит.


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