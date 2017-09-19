Экс-глава Пентагона: Санкции против России – навсегда 6 19.09.2017, 7:35

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Роберт Гейтс

Американские законы переживут империю, как когда-то поправка Джексона-Вэника пережила СССР.

Принятый Конгрессом США закон о новых санкциях в отношении России лишает главу Белого дома шанса "поторговаться" с Москвой ради решения проблемы деоккупации Крыма. Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс, ставший участником прошедшего в Киеве форума Ялтинской европейской стратегии.

"Решение Конгресса лишило президента возможности торговаться с россиянами, убеждать их изменить политику в обмен на снятие санкций. Так что меня беспокоят не собственно санкции – я их полностью поддерживаю. Но я считаю, что у президента должна быть возможность корректировать их", – заявил Гейтс.

"Проблема в том, что эти санкции – они навсегда. Можете ли вы себе представить, чтобы Конгресс США поддержал снятие санкций с России, пока Крым останется оккупированным? Я вам гарантирую: этого не произойдет. Шансы – нулевые!" – добавил он.

Принятая в 1974 году поправка Джексона-Вэника, накладывавшая экономические санкции на СССР, частично действует до сих пор, хотя Советского Союза не существует 26 лет, отметил экс-глава Пентагона, иллюстрируя, насколько сложен процесс отмены подобных законов.

"А представьте, если президент решит договориться о частичном снятии санкций, об их ослаблении, и следствием этого будет освобождение Крыма? Теперь это невозможно, – сказал Гейтс. – Я не считаю полезным то, что Конгресс не оставил президенту никакого пространства для гибкости и нивелировал роль санкций как рычага давления на Москву".

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России.

Законопроект обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.