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Ник Бэйлен: При Бережкове «Динамо» был куда более успешным и стабильным клубом

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  • 19.09.2017, 7:43
  • 1,747
Ник Бэйлен

Один из лучших защитников КХЛ может перестать выступать за сборную Беларуси.

Один из лучших атакующих защитников КХЛ Ник Бэйлен, имеющий белорусский паспорт и летом подписавший контракт с "Трактором", заявил sport-express.ru, что не знает, продолжит ли выступления за сборную Беларуси. На ближайший чемпионат мира хоккеист не поедет из-за свадьбы, намеченной на май.

- В Минске, пока вы там играли, творились весьма странные вещи. Скажем, арестовали генменеджера.

- Мягко говоря, это меня удивило. Он прекрасный человек, обходительный, хорошо говорил по-английски, следил за тем, чтобы семьям игроков было комфортно. И его жена ему в этом помогала — она тоже говорит по-английски, общалась с женами хоккеистов. Не знаю, что там на самом деле произошло. И углубляться в это мне тоже не хотелось. Нам говорили, что Бережков невиновен. Что виновен на самом деле другой человек. Знаю, что Бережкова выпустили, признали невиновным. Говорит само за себя. Слышал, что у него все хорошо. Это была очень странная ситуация. Думаю, если бы он остался — в Минске все было бы по-другому. Это был бы куда более успешный и стабильный клуб. Были бы другие игроки и тренеры.

- Вы подписали письмо в его поддержку, когда его арестовали?

- Да. Почти все его подписали.

- Вы-то в курсе, почему Любомир Покович ушел?

- Как я слышал, он просил продлить с ним контракт, а ему сказали нет.

- А я слышал об ультиматуме и физическом давлении.

- Ничего не знаю об этом. Попробуй теперь разберись.

- Еще вы приняли гражданство Беларуси, но, сыграв в олимпийской квалификации, больше в сборную не желали возвращаться. Зря приняли?

- "Динамо"-то меня в конце концов фактически уволило. А это — по сути фарм-клуб сборной. И то, что Крэйг Вудкрофт заставил уйти сразу двух игроков с белорусскими паспортами — говорит о многом. До того как я получил травму в своем последнем сезоне за Минск, мне предлагали продлить контракт. Причем обсуждались длительные сроки. От трех до семи лет. При том что до окончания соглашения было еще два года. Я хорошо сыграл в олимпийской квалификации, а меня в итоге просто выставили из клуба. После всего того, что мне обещали, после того, как я согласился отказаться от американского спортивного гражданства.

Теперь я не могу сыграть на Олимпиаде за сборную США. У меня даже шанса подобного нет. В течение четырех лет не смогу играть за американцев. При этом, чтобы вернуть американское спортивное гражданство, надо играть в Америке. Оглядываясь назад — это натурально дерьмовая ситуация. Мы проиграли квалификацию Словении, я не могу играть за США, белорусы теперь считаются легионерами в России, а возможность им не считаться была одной из причин, почему я брал гражданство, и меня выперли из клуба, с которым я подумывал продлить контракт на шесть лет. Знаю, что меня хотят видеть в сборной Беларуси. Но я совсем не уверен, что мне стоит за нее играть. Не сказать, что это была моя ошибка. Или их ошибка. Просто так сложились обстоятельства. Да и кто мог знать, что энхаэловцы не поедут на Олимпиаду? Но мне все равно трудно понять, как генменеджер, предлагавший мне подписать длительное соглашение, пригласил Вудкрофта, встал на его сторону и в итоге себя так повел, еще и пытаясь обменять за спиной у всех. Прекрасно характеризует этих людей.

Представьте, что в апреле вам поступает предложение съездить на чемпионат мира.

У меня свадьба в мае. Так что я не смогу поехать.


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