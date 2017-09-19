Почему не хватило €100 миллионов на «небольшую больницу» для правителя? 21 19.09.2017, 8:09

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Фото: tut.by

На эти деньги можно было построить как минимум пять обычных поликлиник или больниц.

Запланированных € 100 млн не хватило на «небольшой клинический центр», говорится в репортаже «Белсата». Дополнительные € 5 млн – на днях выделили депутаты Минского городского совета на строительство в Ждановичах клиники для высоких чиновников.

«Почему не хватило денег – непонятно, ведь делается смета, видно, что сколько должно стоить. Единственный ответ – опять коррупция. У нас нет ни одного большого объекта на котором кто-нибудь не нагрел бы руки», – объясняет экономист Лев Марголин.

Все можно королям

Здания на пересечении улиц Энгельса и Красноармейской, в котором сейчас располагается президентская клиника, город не получил, но исправно финансирует из бюджета новую больницу для избранных.

«За эти сто миллионов можно было построить как минимум пять обычных поликлиник или больниц, и это могло охватить много простых людей», – подсчитывает экономист Марголин.

Медучреждений в стране сильно не хватает, и не только в столице, где жители микрорайона Северный ждут больницу с 2010 года. Районную больницу в Миорах вообще строят уже третье десятилетие. Летом средства для реконструкции детской больницы собирали гомельские власти, сейчас такую акцию начали в Бобруйске.

Финансировать ремонт детской больницы в Бобруйске начали в 2013-м

За это время сменились три председателя горисполкома, не изменилось только состояние здания. Сейчас деньги собирают через благотворительный марафон.

На реконструкцию детской больницы в Бобруйске нужны Br 8 млн – на средства, которые уже вложили в чиновничью клинику в Ждановичах, можно реконструировать два десятка таких больниц.

Новейшее оборудование, вип-блок с отдельными входами, специальные комнаты для охраны – новую лечкомиссию должны сдать до конца года. Но была бы нужна вообще специальная больница для высокопоставленных чиновников, если бы медицина в стране была в хорошем состоянии? Вопрос риторический.