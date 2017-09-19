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Ученые нашли связь между месяцем рождения и успешностью человека

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  • 19.09.2017, 8:42
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В исследовании учитывались данные о жизни детей в возрасте от 6 до 15 лет.

По данным исследования, проведенного Национальным бюро экономических исследований США, на успешность в жизни влияет возраст, в котором ребенок идет в школу. К таким выводам ученые пришли на основе тестов, анализа обучения студентов колледжей и заключенных тюрем для несовершеннолетних.

В исследовании учитывались данные о жизни детей в возрасте от 6 до 15 лет. Выяснилось, что дети, родившиеся в сентябре, являются в классе самыми старшими учениками. Те дети, кто хочет заниматься спортом и родился в январе, могут оказаться в своих группах самыми старшими.

Например, среди лучших хоккеистов Канады 40% родились в период с января по март. Больше всего игроков родилось в январе.

Ученые поясняют, что разница в возрасте в несколько месяцев может в раннем возрасте сыграть решающую роль в развитии детей.


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